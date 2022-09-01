Asbestli geminin yola devam etmesine İzmir'den tepki

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından Türk karasularına girmesine izin verilmeyen asbestli dev uçak gemisi Nae Sao Paulo ile İlgili İzmir Gemi Söküm Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen basın açıklamasında konuşan İZBB Başkanı Tunç Soyer, “Temkinli, ihtiyatlı olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki bu emellerinden hiçbir zaman vazgeçmeyecekler” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Türk karasularına girmesine izin verilmeyeceği açıkladığı asbestli dev uçak gemisi Nae Sao Paulo ile İlgili İzmir Gemi Söküm Koordinasyon Kurulu tarafından basın açıklaması düzenledi. İzmir Mimarlık Merkezi’ndeki açıklamaya İzmir Büyükşehir Belediye(İZBB) Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Gemi Söküm Koordinasyon Kurulu bileşenleri katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Gururla ve mutlulukla buradayız. Çünkü önemli bir kazanım. 30 Ağustos 1922 emperyalizme vurulan en büyük tokatın tarihidir. Bu anlamda çok büyük bir zaferdir. Ama ne yazık ki emperyalizm bu topraklar üzerindeki emellerinden asla vazgeçmeyecek. Bugün de tohumuyla, zehirli atığıyla, çöpüyle bu topraklar üzerindeki emellerini gerçekleştirmeye gayret etmektedir. O nedenle bu toprakları emperyalizmin gayret ettiği hegomanyaya karşı korumaya devam edeceğiz. Tüm İzmir halkının büyük hassasiyetle bu konuda tek yumruk olduğunu biliyoruz. Bunu korumaya devam edeceğiz. Temkinli, ihtiyatlı olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki bu emellerinden hiçbir zaman vazgeçmeyecekler. Biz de karşılarında çelik gibi durmaya devam edeceğiz. Biz buradayız gelecekleri varsa görecekleri de var” ifadelerini kullandı.

Gemi hala yoluna devam ediyor

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir ise zehirli gemi geri dönene kadar mücadeleye devam edeceklerini belirterek “Mücadelemiz güçlenerek devam ederken 26.08.2022 tarihinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Tehlikeli Madde Envanter Raporu’nun Bakanlığa sunulmaması nedeniyle, Nae Sao Paulo gemisi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edildiği, geminin Türkiye kara sularına girişine izin verilmeyeceği açıklandı. Yapılan açıklama, Çevre ve Halk sağlığına zararlı olan,bilim ve hukuk dışı işlere karşı yürütülen örgütlü mücadelenin sonucu ortaya çıkmıştır. Ancak bu açıklama mücadele için nihai bir sonuç değil, ihtiyatla karşıladığımız bir karardır. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ‘gerekli belgelerin sağlanmamış olması’ gerekçe gösterilmiştir. Gerekçenin esasa değil şekle ilişkin olması, sürecin kesin olarak sonlandırılmadığı anlamına gelmektedir. Gemi hareketine devam etmektedir. Açıklamanın üzerinden 7 gün geçmiştir. İlgili ulusal uluslararası mevzuata aykırı olarak, eksik yanlış beyanlarla, Brezilya’daki mahkeme kararlarına ve yapılan açıklamaya rağmen, zehirli gemi yolculuğunu durdurmamış, hala yoluna devam etmektedir” diye konuştu.

Çabalamaya devam edeceğiz

Geminin yolculuğunun Basel Sözleşmesine aykırı olduğu ve yasadışı hale geldiği için Brezilya’ya geri dönmesi gerektiğini aktaran Akdemir, “İzmir Gemi Söküm Koordinasyonu Grubu, zehirli gemi hareketlerinin takibini sürdürmek, hukuki süreci takip etmek, uluslararası etkinlikleri genişletmek, uygun eylem ve etkinliklerin koordinasyonu sağlamak görevlerine devam etme kararı almıştır. Aliağa bölgesindeki gemi söküm çalışmaları başta olmak üzere, kentte insan ve çevre sağlığını tehdit eden tüm çalışmaların bilime, hukuka, kamu ve çevre sağlığına uygun hale getirilmesi nihai hedefi ile çabalarımızın sürdürülmesine devam edilecektir” ifadelerini kullandı.