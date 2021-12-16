Asgari ücret kararına DİSK'ten ilk yorum: Gel vatandaş gel, kelepir emek bizde

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti değerlendiren Türk İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak asgari ücretin son yılların en iyi ücreti olduğunu belirtirken DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı ise “Asgari ücretin 4 bin 253 TL olması; ucuz emek gücü cennetinin Türkiye'de resmileşmesidir” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye’nin günlerdir beklediği asgari ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 253 lira olarak uygulanacağını ve asgari ücretten gelir ve damga vergilerinin alınmayacağını söyledi. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti Türk İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu(DİSK) DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı değerlendirdi.

Mutluluk verici

2022 yılına geçerli olacak asgari ücreti değerlendiren Türk İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, “Belirlenen asgari ücret son yılların en iyi ücreti. Yüzde 50 artış sergilendi. Gelir ve damga vergilerinin kaldırılmasıyla işverene de 450 TL destek verilecek. Yıllardır Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın asgari ücretten vergi alınmasın çağrısının hayata geçirilmesi mutluluk verici. Güzel bir asgari ücret tablosu karşımıza çıktı. İnşallah emek dünyasına hayırlı olur” dedi.

İşverenin üzerindeki yükün alındığını da belirten Çakmak, “450 TL işveren kâra geçecek. İşverenin artık bahane uyduracak pozisyonu yok. Bu ülkede kölelik düzeni yok. Asgari ücret geçim ücreti değil taban ücret. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni zam kararına göre vergi, yeni yılda harç ve değerli evrak bedellerine yüzde 36.20 zam gelecek. Asgari taban ücret” diye konuştu.

“Gel vatandaş gel, kelepir emek bizde”



DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı ise "Bir ülkede son yapılan araştırmalarda yoksulluk sınırı 10 bin 600 lira olan belirlenirken asgari ücretin 4 bin 253 TL olması; ucuz emek gücü cennetinin Türkiye'de resmileşmesidir. 2 bin 825 liranın dolar karşısındaki değeri 380 dolar iken 4 bin 253 liranın 285 dolara denk geldiğini, asgari ücretin dolar karşısında yüzde 30 eriyeceğini bilmelerine rağmen tüm kapitalistlere, emperyalistlere; 'gel vatandaş gel, kelepir emek bizde, kelepir iş gücü bizde' demiş oldular. Emek azami, sömürü azami, ücret asgari. Hatta ölüm ücreti. Bu şu demek; 'ölmeyecek kadar beslensinler ama bizim üretim içindeki bütün emeğini, alın terini buraya döksünler” şeklinde konuştu.

“Acilen işten çıkarma yasağı getirilmeli”

Asgari ücretin 4 bin 253 TL olmasının işçi çıkarmalarına sebep olup olmayacağına ilişkin görüşlerini açıklayan Sarı, "İşverenler bunu bir tehdit olarak kullanacaklardır. Yeni yılda kendilerine teşvik paketi sunulması konusunda işçi çıkarmalarını bir baskı unsuru olarak kullanacaklardır. Hükümet pandemide olduğu gibi, çok acilen işten çıkarma yasağını hayata geçirmelidir" dedi.