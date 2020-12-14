'Aşık' kedi kurtarıldı

Karşıyaka Tuna Mahallesi'nde iki bina arasına sıkışan "Aşık" adlı kedi, dün gece belediye ekipleri tarafından duvar delinerek kurtarıldı. Şaşkınlık yaşayan kedi sahibine teslim edilirken duygusal anlar yaşandı.

Aşık'ın kurtarılmasında destek olanlara teşekkür eden sahibi Yasemin Saymaz, "Depremden bu yana kayıptı. O zamandan beri oradaysa ve hayatta kaldıysa bu bir mucize." diye konuştu.

Kurtarılan kedinin durumu dün akşam saatlerinde sosyal medyada paylaşıldı. 5 gün önce iki bina arasında olduğunun fark edildiği, ancak çabalara rağmen kurtarılamadığı belirtilirken duyarlı vatandaşlar paylaşımın kısa sürede etkileşimini artırdı. Paylaşımı görmesi üzerine harekete geçen Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Tuna Mahallesi'ne gelerek durumu inceledi. Duvar kırılmadan kedinin kurtarılamayacağı sonucuna varan Tugay, Karşıyaka Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü mühendislerinin görüşünü alarak binanın taşıyıcı bölümlerine zarar vermeden merdiven boşluğu duvarından kırma işleminin gerçekleşeceği noktanın belirlenmesini sağladı. Ardından destek istediği İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaklaşık 1 saat süren operasyonla duvarı delerek kediyi kurtardı.

Mutluluğa ortak olduk

Kedinin çıkarılmasının ardından Başkan Tugay, "Bu aks¸am hepimizi mutlu eden bir s¸ey yas¸adık. Kedisine kavus¸an Yasemin hanımın mutlulugˆuna ortak olduk. Depremden beri kayıp olan kedi “As¸ık” iki apartman arasında sıkıs¸tıgˆı yerden duvar delinerek, İzmir Bu¨yu¨ks¸ehir İtfaiyesi ve Kars¸ıyaka Belediyemiz ekiplerinin ortak c¸alıs¸ması ile c¸ıkarıldı. Bu gu¨zel anların yas¸anmasında emegˆi olan duyarlı vatandas¸larımıza ve c¸alıs¸anlarımıza c¸ok tes¸ekku¨r ediyoruz. I·yilikler ve gu¨zellikler tu¨m Kars¸ıyaka’mızın ve tu¨m u¨lkemizin olsun" şeklinde konuştu. Kedi Aşık'ın 30 Ekim'deki depremden bu yana iki bina arasında yaşamasının imkansız olduğunu belirten Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, "Muhtemelen deprem sonrasında sokakta yaşamıştır. 4-5 gün önce evine dönmeye çalışırken iki bina arasına düştüğünü tahmin ediyoruz" dedi.







