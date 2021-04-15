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Aşılananlar evde, aşılanmayanlar sokakta!

Kısmi kapanma uygulamasını değerlendiren İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, yeni kısıtlama kararlarıyla bu boyuttaki bir pandeminin önlenemeyeceğini tam kapanmanın olması gerektiğini söyledi

Aşılananlar evde, aşılanmayanlar sokakta!
15 Nisan 2021 Perşembe 09:10

FATİH ÖZKILINÇ- Kovid-19 vaka sayılarındaki aşırı artış sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'nin beklediği yeni tedbirleri açıkladı. Yeni alınan tedbirlerle Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulamasına geçildi. Yeni kısıtlama kararlarını değerlendiren İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, ekonomik kaygılarla gecikmeli kararlar alındığını belirterek toplum sağlığını önceleyecek kararların alınması konusunda yeterli iradenin gösterilmediğini söyledi.

 

Mart ayı başında bütün itirazlara rağmen vaka sayıları artış gösterirken kontrollü bir açılım süreci içine girildiğini dile getiren Çamlı, “Kontrollü açılım süreciyle birlikte Türkiye genelinde vaka sayıları katlanarak arttı. Vaka sayılarımız 60 binlere ulaştı. En çok korktuğumuz kasım, aralık aylarında vaka sayılarımız 33 bindi. Şu anda 60 bindeyiz daha zirveye ulaşmış durumda değiliz. Vaka sayıları artıyor. Bu sayılarla dünyada ilk üçte yer alıyoruz. Bu kadar vahim bir tabloya rağmen önceki tedbirlere göre şu an uygulanmakta olan ve hiçbir işlevini göremediğimiz tedbirlere ilaveler getirildi” diye konuştu.

Tedbirler yeterli olmaz

Yeni kısıtlama kararlarıyla bu boyuttaki bir pandeminin önlenemeyeceğini ifade eden Çamlı, Bu kısıtlamalar belirli faydalar sağlasa da bu pandemiyi kontrol altına almakta yeterli olmayacaktır. 15 gün sonra bu tedbirlerin çok da işe yaramadığı görülüp daha ileri kısıtlamalara geçilecek ama zaman kaybediyoruz. Keşke bu kısıtlamaları şimdi değil de 15-20 gün önce alsaydık. Ekonomik ve sosyal destek paketleri sağlanarak bir tam kapanmanın olması gerekiyor. Filyasyon takipleri çok ciddi yapılmalı. İzolasyon ve karantina uyumu çok iyi denetlenmeli. Üç ayda toplumun yüzde 12’sini aşıladık. Toplumsal bağışıklığın arttırılması için aşı temini hızlandırılarak aşılanan kişi sayısını artırmalıyız. Test sayılarını da artırmalıyız. Bu geldiğimiz noktada tam kapanma uygulanması gerekiyor. Bu tedbirlerin çok yeterli olmayacağını düşünüyorum” dedi.

Aşılananları evde bıraktık


65 yaş üstüne getirilen kısıtlamalarla ilgili de açıklamalarda bulunan Çamlı, “Aşılananları eve hapsettik aşılanmayanlar sokakta. Bu pandemi süresince yaş ayrımcılığının yapılması çok üzücü. Özellikle 65 yaş üstü grubun pandeminin yayılmasında rol oynayan grupmuş gibi bir algı yaratılması çok yanlış. Sonuçta bu kesim aşılandı. Belirli kurallara uyarak dış ortamlara çıkabilir. Neden bu kesim ısrarla kısıtlanıyor? Bu durum onların beden ve ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. Bu kısıtlamaların bilimsel veriler ışığında yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Etiketler; #izmir #kısmı kapanma #lütfi çamlı #kemeraltı #esnaf kapanma
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