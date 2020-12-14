Aşırı yağış 2 can aldı

Aşırı yağış Menderes'te can aldı. Önceki gün saat 19.00 sıralarında, bir hafif ticari araç, kırsal Dereköy ile Görece mahallerini ayıran ve aşırı yağış nedeniyle suları yükselen dere yatağından geçerken akıntıya kapıldı. Sel sularının sürüklediği araçtaki Engincan Parlatan, Derya Parlatan ve Ayhan Aliştart kendi imkanları ile kurtuldu, arkadaşları Mehmet Aslan (35) ve Soner Uyar ise kayboldu

Mehmet Aslan ve Soner Uyar için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalardan sonuç alınamayınca, yoğun yağış alan bölgede arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Çalışmaları takip eden Mehmet Aslan'ın yakınları, gözyaşı döktü. Aslan ve Uyar7ın cansız bedenleri kayboldukları yerin 5 kilometre ilerisinde su yüzeyinde bulundu. Çöken duvar 20 aracı ezdi İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Buca'da bir sitenin istinat duvarı çöktü. Duvarın önünde park halinde bulunan 20’ye yakın araçta büyük hasar oluştu. Karşıyaka'da deniz taştı Karşıyaka'da, sağanak yağışın ardından deniz suları yükselerek taştı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, vatandaşlar sel sularına kapılan araçlarını kurtarmak için seferber oldu.

