Kantin esnafı özlemle okulların açılmasını beklediğini ifade eden İzmir Kantinciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Topçu, kantin esnafının hazırlıklara başladığını belirterek kantinlerin çok sıkı denetlendiğini ve açılmaları halinde okullarda tek bir Kovid-19 aşısı olmayan kantinci ve personelin olmayacağını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var. Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Bilim Kurulumuz eğitimde uyulması gereken uygulanabilir kuralları belirledi. Alınması gereken tedbirler ile ilgili hazırlıklarını tamamladı'' açıklaması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüz yüze eğitimle ilgili açıklamaları kantin esnafını sevindirdi. Yüze yüze eğitimin 6 Eylül tarihinde başlaması beklenirken İzmir Kantinciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Topçu, okulların açılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzun süredir kantin esnafının okulların açılmasını beklediğini dile getiren Topçu, "Sağlık Bakanımızın ve yeni Milli Eğitim Bakanımızın şartlar ne olursa olsun okulların açılacağı yönündeki açıklamaları kantin esnafını sevindiren bir haber. Yaklaşık olarak 18 aydır kantinlerimiz kapalı. Bazı arkadaşlarımız hazırlara başladılar. 6 Eylül'ü özlemle bekliyoruz. Hem öğrencilerimize hem de işimize kavuşacağız. Tabi ki kaygı ve endişelerimiz de var. Aşıya yeterli ilginin gösterilmesi halinde pandeminin tekrar çocuklarımıza tehlike arz edecek hale gelmesi halinde yeniden uzaktan eğitime geçilmesi bizi kaygılandırıyor. Bununla ilgili de Hükümetin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın ciddi karalar alması lazım. Çünkü eğitim artık bu. Biz kantincilerin ticari kaygılarından öte eğitimin ertelenemeyeceği gerçeği ortada. İki yıldır çocuklarımız okul yüzü görmüyor" dedi.

Aşısız kantinci olmayacak

Kantin esnafının büyük bir kısmının Kovid-19 aşısı olduğunu da kaydeden Topçu, "İşimizin aşıya bağlı olduğunu bildiğimiz için esnafımız aşısını yaptırıyor. Okul çalışanlarının aşılı olması noktasında bir mecburiyet var. Aşı konusunda kantinin esnafının sıkıntısı olmaz. Tek bir aşısız kantinci ve personel olmaz" diye konuştu.

Kantinde risk yok



Okulların açılıp kantinlerin açılmaması yönündeki çeşitli açıklamalara karşı ise Topçu, "35 yıldır kantin işleten biri olarak kantin esnafının piyasadaki esnaftan daha çok denetlendiği muhakkak. Tüm Türkiye'de kantin esnafı çok sıkı denetlenir. Pandemiyle birlikte bu denetimler daha da önemli hale geldi. Benim esnafım zaten bu sorumluluğun bilincinde dolayısıyla kantinciden öğrenciye, okul çalışanına risk olmaz. Öğrenci kantine ihtiyacı için geliyor. Kantinler okulları mütemmim cüzüdür. 500-600 metrekarelik kantinlerde 20 öğrencinin teneffüste ihtiyacını karşılaması risk teşkil etmez. 40 kişilik sınıfta öğrencinin bir arada olması daha büyük bir risk. Bir sınıfta en az 30 dakika öğrencilerin bir arada olması mı risk yoksa öğrencilerin kantine gitmesi mi risk? Bu doğru bir bakış açısı değil. Umut ediyoruz ki okullar tam teşekküllü olarak açılacak" açıklamasında bulundu.