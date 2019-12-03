Askıda Kariyer için el ele verdiler

TEV İzmir Şubesi ve LİYAKAT'ın yöneticileri, üniversiteli gençlere maddi ve mesleki destek vermek için oluşturdukları Askıda Kariyer projesi için düğmeye bastı. İlk toplantıya sponsorlar da katıldı.

İzmir'in eğitim ortak paydasında buluşan iki önemli sivil toplum kuruluşu Türk Eğitim Vakfı (TEV) İzmir Şubesi ve Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT) "Askıda Kariyer" adlı yeni bir eğitim ve sosyal sorumluluk projesi başlattı. Projenin tanıtım toplantısı geniş katılımla Mövenpick Otel'de yapıldı. Askıda Kariyer projesi ile maddi imkânı kısıtlı öğrencilerin bursla desteklenmesini ve yanında mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak hedefleniyor. Toplantıda, Askıda Kariyer'e ilham kaynağı olan TEV bursu ile mezun olan Çağla Tokkuzun projeyi anlatan bir sunum yaptı.

Destek olacaklar

Toplantıda Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Baro Başkanı Özkan Yücel, Prof. Dr. Ünal Aydın, Toyo İnk CEO'su Yakup Benli, Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal, Avukat Didem Özkardeş, TEV İzmir Şubesi Onursal Başkanı Levent Sarıgözoğlu, Peryön'den Ece Süeren Ok, Opr. Dr Cem - Çiğdem Karas da sonuna kadar projenin destekçisi olacaklarını söylediler. TEV İzmir Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Gülnur Soybayraktar "Liyakat Derneği ile birlikte oluşturduğumuz bu proje İzmir için ayrı bir gurur kaynağı. Sizlerin de desteği ile bu projenin Türkiye'nin projesi haline geleceğine inanıyorum" diye konuştu. Altı aylık yoğun bir ekip çalışması ile bugünlere geldiklerini belirten Liyakat Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Eskinazi ise, "Ümit ediyoruz ki bütünüyle sürdürebilir esasını hedef aldığımız Askıda Kariyer Porjesi ile nice tohumlar yeşertelim, gençlerimiz kazansın, eğitim kazansın ve Türkiye kazansın" dedi.

Projenin emrindeyiz

Askıda Kariyer'in paydaşı olan TEV ve Liyakat'a böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için teşekkür eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önce mimar, sonra belediye başkanıyım. Severek icra ettiğim ve geçmişe dair en ufak bir pişmanlık duymadığım bir mesleğim var. Mesleğim, belediye başkanı olduğum dönemde de yol göstericim oldu. Askıda Kariyer, çok önemli bir proje ve biz bu projeye her türlü desteği vermeye hazırız. En güzel yatırım, gençlerin iyi bir eğitim almaları. Bizim en büyük hedefimiz gençlerimizi çağdaş akılla, Atatürk ilke ve inkılaplarıyla geleceğe hazırlamak."

Göreve davet

Çağla Tokkuzun, avukatlık mesleğini nasıl seçtiğini anlattı. Mentorluk desteğinin önemine değinen Tokuzun, "Adalet Meslek Yüksekokulu'nu kazandım. Dikey geçişle hukuk okudum. Hedefimi bu süreçte kaybetmememin en büyük sebebi mentorluk desteği görmemdi. Mentorlar projemizin ana karakteri. Bursiyerlerle bilgi ve tecrübelerini paylaşacaklar. Bu konuda destek olmaları gerektiğini düşünüyor ve kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.