Asklepion'da tarihi toplantı

Başkan Tunç Soyer’in teklifi üzerine, Meclis’in Ağustos ayı ikinci birleşimi geçmişi 2 bin 400 yıl öncesine dayanan Asklepion Tiyatrosu’nda yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi 1800’lü yıllarda parçaları Almanya’ya kaçırılan Zeus Sunağı’nın anavatanı Bergama’ya geri getirilmesi için çalışma başlatma kararı aldı

Antik Yunanistan'da tıp tanrısı Asklepios adına kutsanmış şifa tapınağı olarak inşa edilen yapıların günümüze kadar ayakta kalan tek örnek olan Bergama’daki Asklepion, kuruluşundan 2 bin 400 yıl sonra tarihi bir toplantıya ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci birleşimi Bergama’da tarihi Asklepion’da yapıldı. Kentin turistik değerlerinin tanıtımına büyük önem veren Başkan Tunç Soyer’in teklifi üzerine hayata geçirilen buluşma ilçede ilk kez bir Büyükşehir Meclisi’nin toplanması açısından da tarihi nitelik taşıdı. Meclis toplantısı zeybek gösterisi ile başladı. Tarihi toplantıyı yöneten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Asklepion’un tarihteki yerine işaret ederek, “Tarihin en güzel korunduğu bu yerde meclis toplantısını yapmamızın bir nedeni var. Burası çift başlı yılanın doğdu yer. Bergama ‘sağlıklı yaşam kenti’ demek. Pandemi sırasında bu toplantıyı sağlık kentinde yaparak Bergama’yı dünyaya tekrar hatırlatmak istiyoruz. İçten karşılaması nedeniyle Bergama Belediye Başkanımız Hakan Koştu’ya ve ve Bergamalı meclis üyelerimize ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Sefa Taşkın Bergama’yı anlattı

Toplantıda eski Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın da Dünya Mirası Listesi’ne girmeye hak kazanan Bergama’nın tarihi, kültürü ve dünya turizmindeki yerini anlatan yaklaşık bir saatlik sunum yaptı. Zeus sunağının parçalarının 1864 ile 1878 yılları arasında 14 yıl boyunca Berline’e nasıl gittiğini anlatan Taşkın, bugün Berlin’de Zeus Sunağı’nı yılda bir buçuk milyon insanın ziyaret ettiğine dikkat çekti.

Zeus Sunağı’nı geri getirmeliyiz

Türkiye’nin en önemli kültür mirası ve turizm merkezlerinden biri olan Bergama’nın sadece antik dönem değil Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin de eşsiz örneklerini barındırdığını belirten Sefa Taşkın, 19. Yüzyıl’da Almanya’ya götürülen Zeus Sunağı’nın ait olduğu yere getirilmesi konusunda da yeni bir atılım yapılmasının önemine dikkat çekti. Taşkın, bu konuda Başkan Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin sergileyeceği birlikteliğin konuyu gündeme taşıma açısından değerli bir adım oluşturacağını da sözlerine ekledi.

Yol haritasını çizdi

Taşkın’ın sunumun ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Sayın Sefa Taşkın insanlık tarihinin en ibret verici hikayelerinden birini paylaştı. Bu hikaye tarihin akışını değiştirmeye yönelik bir girişim haline almış durumunda. Bu girişimi sonlandırmak ve tarihi tekrar aktığı nehrin yatağın döndürmek bizim görevimiz olsa gerek. Bu meclisi burada yapmamızın en hayırlı sonuçlarından biri bu adımı atma iradesini ortaya koyuşumuzdur” dedi. Zeus Sunağı’nın kente getirilmesi için yapacakları mücadeleyi meclis üyelerinin oylarına sunan Başkan Soyer, meclis üyelerinin alkışlarıyla tam destek aldı. Soyer, bunun üzerine “Zeus Sunağı’nın tekrar Bergama’ya dönüşü için bugünden itibaren el birliği ile çalışmaya başlıyoruz. Hemen bir komisyon kuracağız. Tüm meclis üyelerimizin alt ına imza atacağı bir talep metni oluşturup ve hep birlikte Kültür ve Turizm Bakanımıza ziyaret edeceğiz” diye konuştu.

Bir ilki başlatabiliriz

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama’nın beş medeniyetin izini taşıyan ilklerin şehri olduğunu belirterek, “UNESCO Dünya Mirası Listesinde olan Bergama’nın tanıtımında başarılı olunamadı. Bergama Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum örgütlerimiz işbirliği ile Bergama’yı tarihteki şanlı günlerine göre döndüreceğiz. Bugün burada bu meclis toplantısını yaparak bir ilki başlatabiliriz. Bugün burada bu toplantının yapılmasına katkı koyan Başkanımız Tunç Soyer’e ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Koştu, yürütülen çalışmalarla ilçenin önümüzdeki süreçte ticaret ve sanayi şehri olacağını da vurguladı. Başkan Soyer, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’ya konuşmasının ardından teşekkür plaketi verdi.

Grup Başkan vekilleri neler söyledi?

CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu, bu toplantının Bergama’da yapılmasının kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi. Bergamalı olduğunu ve Bergamalılar’ın Ayvazali dedikleri bu antik tiyatro alanında kermeslerin düzenlediğini belirterek, “Yaşadığımız bu toprakların bu coğrafyanın neler sunduğunu nasıl bir tarihi mekandan gelip geleceğe doğru gittiğimizi idrak etmemize vesile olacak bir anı yaşıyoruz. Meclis toplantımızın burada yapılıyor olması Bergama’nın tanıtımına büyük hizmet edecektir” dedi.

AKP Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ise, “Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri olarak büyük mutluluk ve gurur içindeyiz. Çok özel bir kente hizmet etme fırsatı elimizde. Kültürü, tarihi, sosyolojisi ve insanları ile dünyanın en özel şehirlerinden biri. Bu tarihi alanlarımızı gözünün bebeği gibi koruyarak bize ulaştıran insanlara teşekkür etmek istiyorum. Bize emanet edilenleri bizden sonraki nesillere aynı şekilde emanet edeceğimizin sözünü veriyorum” diye konuştu.

MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin, meclis üyelerini hep birlikte çalışarak Bergama’nın tanıtımına katkı koymaya çağırırken, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kemal Sevinç, “Bugün ülkemizin önemli ilçesinde tarihle iç içe toplantı yapıyoruz. Çok anlamlı bir ortam. Büyük önder Atatürk’ün bu mekanı ziyaret etmesi ayrı bir güzellik. Burada alınacak kararların ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Önemli karar

Tarihi meclis toplantısı Başkanlık Makamı’nca gündeme eklenen önergelerin görüşülmesi ile devam etti. İZSU Genel Müdürlüğü’nce “İzmir İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi” kapsamında yapılan görüşmeler sonucunda yıllara sari kullanılmak üzere Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile 49. milyon 800 bin Euro'ya kadar ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 34 milyon dolara kadar kredi kullanmak için Başkan Soyer’e oy birliği ile borçlanma yetkisi verildi.

Mecliste İYİ Parti Meclis Üyesi Nezih Özuyar söz alarak Bergama’daki jeotermal kaynaklarının boşa gittiğini, Seferihisar’daki örneği gibi değerlendirilmesini istedi. Başkan Soyer, önümüzdeki günlerde meclis üyeleri ile birlikte Vali Yavuz Selim Köşger’i ziyaret edip Jeotermal A.Ş üzeriden bu girişimi başlatabileceklerini söyledi.

CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç ise farklı bir parti tarafından yönetilmesine rağmen Bergama Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki uzlaşının siyasette örnek teşkil ettiğini belirterek, 2019 – 2020 yılları arasında Büyükşehir’in ilçeye 40 milyon liralık yatırım yaptığını söyledi.

Toplu ulaşımda yeni sistem

Mecliste gündeme gelen önergeyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım ücret tarifesinde değişikliğe gidiyor. Meclis onayına sunulan önergeye göre; tam tarifede ilk biniş ücretine 10 kuruşluk indirim yapılırken, 90 dakika içindeki ilk iki aktarmaya 50’şer kuruş ödenmesi öngörülüyor. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Meclis onay verirse ilk biniş ücreti 3.56 TL’den 3.46 TL’ye çekilecek. Tüm ulaşım araçlarını kullanan ve tam tarifeyle biniş yapan vatandaşlardan, hakkaniyet ve külfetlerin adil dağıtılması ilkesi ışığında ve kamu yararı da gözetilerek birinci ve ikinci aktarmalarda 0.50 TL aktarma ücreti alınacak. Aynı ilkeler doğrultusunda, kentin banliyölerinde oturan ve ikiden fazla aktarma yapmak zorunda kalan dar gelirli vatandaşlarımızın ekonomik olarak desteklenmesi, hayatlarının kolaylaştı rılması hedefiyle ikiden sonraki aktarmalarından ücret alınmayacak. Yeni tarife önergesi Plan Bütçe ve Tüketici komisyonlarına incelemesine sunuldu. Önerge, komisyonların incelemesi sonrası meclise sevk edilecek ve 14 Ağustos Cuma günü toplanacak mecliste oylanacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu ulaşımın 1 kuruş olması için verilen önerge de Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi.



