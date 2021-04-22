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Aslı Özkısırlar'ın boş yatak beklediği belgelendi

Aslı Özkısırlar İzmir'de hastanede boş yatak beklerken yaşamını yitirdiği belgelendi

Aslı Özkısırlar'ın boş yatak beklediği belgelendi
22 Nisan 2021 Perşembe 09:26

İzmir'de yaşayan Aslı Özkısırlar hastanede boş yatak olmadığı için hayatını kaybetmişti. Aslı'nın ölümünden sonra açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü boş yatak vardı açıklaması yapmıştı. Ancak Aslı'nın boş yatak olmadığı için hayatını kaybettiği belgelendi.

Alsancak'ta tezgahta takı satarak geçimini sağlayan Aslı Özkısırlar, tedavi için gittiği hastanede yoğun bakımda yer olmadığı için alınmamıştı. Aslı Özkısırlar bu durumu twitter hesabından attığı tweetle de  duyurmuştu. Hastanede boş yatak beklerken Aslı daha fazla dayanamadı ve hayatını kaybetti.

Bunun üzerine yapılan açıklamalarda boş yatak vardı denildi ancak Aslı'nın kardeşi Melike Özkısırlar mahkemede delil olarak sunacakları belgeyi açıkladı. Belgede yer alan 'yatış listesine alındı' ifadesi dikkat çekti. Açıklama yapan Melike Özkısırlar, “İl sağlık müdürlüğü, ‘yatak beklerken ölmedi’ diyerek açıklama yaptı. Ama kayıtlar ablamın yatış listesine alındığını ve yatak beklediğini gösteriyor. Biz haklı çıktık. Sorumlular hukuk önünde hesap verecek” diye konuştu. (Cumhuriyet)

Etiketler; #izmir #aslı özkısırlar #boş yatak #hastane
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