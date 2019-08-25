Ata Anı Evi'nde Makedon ziyaretçi

Makedonya Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Halil Abdullah, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşundan önce Atatürk'ün kenti seyrettiği Belkahve'deki Ata Anı Evi'ni ziyaret etti. Abdullah, Ata Anı Evi'nde duygu dolu anlar yaşadığını belirterek, Makedonya Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 10. Kuruluş yıldönümü etkinliklerine Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u davet etti.

Makedonya Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Halil Abdullah, Kurtuluş Savaşı mücadelesinin ruhunun, döneme ait eşyalarla anlatıldığı Belkahve'deki Bornova Belediyesi'nin Ata Anı Evi'ni ziyaret etti. Atatürkçü Düşünce Derneği Bornova Şubesi Başkanı Doğan Aygen'in de yönetim kurulu üyeleriyle birlikte eşlik ettiği ziyarette Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kahya, Halil Abdullah'a günün anısına Ata Anı Evi'nin fotoğrafını ve Bornova Belediyesi flamasını hediye etti.

10. yıl

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kahya ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Makedonya Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Halil Abdullah da Ata Anı Evi'ni gezmekten büyük bir heyecan duyduklarını söyledi. Makedonya Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 10. kuruluş yıldönümü kapsamında büyük bir etkinlik düzenleyeceklerini belirten Abdullah, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve beraberindeki heyeti bu etkinlikte görmekten büyük bir mutluluk duyacaklarını söyledi.

Tarihin canlandığı yer

Kurtuluş Savaşı döneminin ruhunu ve izlerini taşıyan Ata Anı Evi'nde Türk Süvari Birlikleri'nin İzmir'e girişi sırasında dikilen Kurtuluş Savaşı dönemi Türk Bayrağı, dürbün, kalpak, Türk subay kılıcı, süngüler, tüfekler, mermiler ve yine Türk askerlerine ait kütüklük ve harita çantaları görülebiliyor. Mekanda, dönemin ordu donanımlarının karşılaştırılabilmesi amacıyla Yunan askerlerine ait malzemeler de sergileniyor. Ayrıca, İstiklal Mücadelesi'ni ve Atatürk'ü anlatan yazılı eserler, resimler, telgraflar, Sevr Anlaşması'nın ilk haritası, istiklal madalyaları, döneme ait şamdan telefon, gramofon ve daktilo ile ilk baskı "Nutuk" kitabı da görülebiliyor. Ata Anı Evi'nde saç ve göz gibi detaylarda gerçeğe en yakın görüntüyü veren materyaller kullanılarak yapılan Atatürk'ün 'çok gerçekçi' olarak tanımlanan heykeli de sergileniyor.

Hayaller seramikle gerçekleşiyor

Bornova Belediyesi'nin vatandaşların boş zamanlarını değerlendirmesi ve meslek sahibi olmaları için gerçekleştirdiği kurslar yaz döneminde de büyük ilgi görüyor. Özellikle okulların yaz tatiline girmesini fırsat bilen minikler, kurslara katılarak boş zamanlarını değerlendiriyor. Bornova Merkez Kurs Binası'nda düzenlenen seramik kursuna katılan 7-17 yaş arası 60 çocuk toprağı sanat eserlerine dönüştürüyor.

Ücretsiz olarak düzenlenen kurslara katılan minikler çamurundan oluşturdukları figürler ile yaratıcı çalışmalar gerçekleştiriyor. Eğitimlerde seramik çamurunu yoğurup parçalara ayıran çocuklar, hayal ettikleri hayvan, meyve ve eşyaların figürlerini şekillendiriyor. Daha sonra kuruyan figürler fırında pişiriliyor ve boyama işlemi yine çocuklar tarafından yapılıyor. Öğrenirken eğlenmenin keyfini yaşayan kursiyerler mutlu olduklarını da dile getiriyor.