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Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu'na rekor başvuru

Karşıyaka Belediyesi tarafından bu yıl 28. kez düzenlenecek olan ‘Ata’dan Ana’ya Saygı Koşusu’na çok kısa sürede rekor sayıda başvuru yapıldı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşecek geleneksel koşuya 18 saat gibi kısa bir sürede 1.750 başvuru yapıldı. Koşunun son yıllarda çip sistemi ile yapılması katılımcıların büyük beğenisini toplamıştı

Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu'na rekor başvuru
03 Kasım 2022 Perşembe 11:25

Sınırlı kontenjan açılan koşu yoğun ilgiyle karşılandı. Her yaştan yüzlerce Atatürk sevdalısını bir araya getirecek Ata’dan Ana’ya Saygı Koşusu 13 Kasım pazar sabahı gerçekleştirilecek. Saat 08.30’da Anayasa Meydanı'nda ısınma için bir araya gelecek olan katılımcılar, 09.00’da başlayacak koşuda toplam 4 kilometrelik mesafeyi koşarak Zübeyde Hanım Anıt Kabri'ne ulaşacak.
Koşu için gerekli olan kitler kayıt işleminin tamamlanmasının ardından 11-12 Kasım tarihlerinde Mavibahçe Alışveriş Merkezi’nden temin edilebilecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Başvuruda bulunan herkese gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum” dedi. 


 

Etiketler; #karşıyaka #koşu #izmir
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