Ata'nın Çeşme'ye gelişinin 93. yılını kutlayacaklar

Çeşme Belediyesi Ulu Önder M. Kemal Atatürk’ün Çeşme’ye gelişinin 93. yıldönümünü coşkuyla kutlayacak.

Çeşme Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Çeşme Ilıca’ya gelişinin 93. yıldönümünü 19-20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde dolu dolu bir programla kutlayacak.

Ulu Önder M. Kemal Atatürk’ün Çeşme’ye gelişinin 93. yıldönümünde “Ilıca’dan Ata’mıza Selam” etkinlikleri kapsamında, ünlü ses sanatçısı Erol Evgin “Mustafa Kemal’i Gördüm Düşümde” konseri verecek. Çeşme Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu

da Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirecek.

Duayen televizyon habercisi ve usta gazeteci-yazar Uğur Dündar’ın da “Atatürk ve Cumhuriyet” konulu söyleşi yapacağı etkinlikler kapsamında, fener alayından konserlere, söyleşilerden dans gösterilerine muhteşem bir program İzmirliler’i bekliyor. Ilıca Taş İskele’de gerçekleştirilecek olan kutlamalar halka açık ve ücretsiz olacak. Ülkemizin ve İzmir’in Ata’ya olan hayranlığını, saygısını ve bağlılığını bir kez daha Çeşme’den tüm dünyaya haykırışı olacak olan kutlamaları kaçırmayın.

KONSER

Erol Evgin Konseri

“Mustafa Kemal’i Gördüm Düşümde”

20 Temmuz Cumartesi 2019 20.30 Söyleşi

Uğur Dündar “Atatürk ve Cumhuriyet”

21.00 Dans Gösterileri

Ilıca’da Yetişmiş Sanatçılarımızla

Tango Gösterisi

“Mazi Kalbimde Yaradır” (Burcu Olguner & Görkem Dizdar)

Modern Bale Gösterisi

“Dansın Rengi” (Aslı Çilek & Dolun Doyran)

21.30 Müzik Dinletisi

İzmir Devlet Senfoni Quarted “Vals ve Tangolar”

21 Temmuz Pazar 2019 21.00 Belgesel Gösterimi

“Hasan Tahsin’den Mustafa Kemal’e Yaşar Aksoy

21.30 Konser

“Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar”

Çeşme Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu

Yelken ve Kano Geçisi

Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü Sporcuları

Sergiler

Hanri Benazus Koleksiyonu “Çağdaş Atatürk Fotoğrafları” ve “Cumhuriyet’imizin Öncü Kadınları”

Taner Morova Koleksiyonu “Eski Ilıca Fotoğrafları”