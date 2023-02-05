Atama bekleyen öğretmenlerden hükümete çağrı: 100 bin atama martta okula!

Atama bekleyen öğretmenler Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100 bin adil atama yapılması için İzmir Gündoğdu Meydanı ve Van Kent Meydanı’ndan toplanarak eş zamanlı hükümete seslendi. Öğretmenler, “100 Bin atama martta okula” diye haykırdı.

FATİH ÖZKILINÇ-Atama bekleyen öğretmenler İzmir’de ve Van’da toplanarak eş zamanlı olarak “Doğudan Batıya 100 Bin Öğretmen” başlıklı basın açıklamasında bulunarak, hükümete 100 bin atama yapması için çağrıda bulundu. Ülkenin batı illerinde yaşayan yüzlerce öğretmen İzmir Gündoğdu Meydanı’nda toplanırken doğu illerinde ikamet eden öğretmenler ise Van Kent Meydanı’nda toplandı. Gündoğdu Meydanı’nda “Eğitim şarttır atama haktır!”, “100 Bin atama martta okula!”, “Susma haykır 100 Bin haktır!” şeklinde slogan atana öğretmenler adına basın açıklaması metnini Öğretmen Tuğba Töz okudu.

Doğudan batıya çağrı

Atama bekleyen öğretmenlerin okullarına kavuşmak istediğini ifade eden Töz, “2022 KPSS grubu öğretmenleri olarak; 18 Aralık 2022 tarihinde Ankara Ulus Meydanı’ndan, 8 Ocak 2022’de İstanbul Beşiktaş’tan, 22 Ocak 2023’te yine Ankara Ulus Meydanı’ndan yükselttiğimiz adil dağılımlı 100 Bin atama talebimizi bugün İzmir Gündoğdu Meydanı’nda ve Van Kent Meydanı’nda devlet yetkililerine duyurmak için yineliyoruz. Van’dan ve İzmir’den eş zamanlı olarak sesimizi yükselttiğimiz adil 100 bin atama talebimizi doğudan batıya yankılatıyoruz! 2022 yılında elimizde olmayan koşullar sebebiyle KPSS iptal edilmiş, dolayısıyla 5 oturum sınava girmiş bulunmaktayız. Aylarca yaşadığımız stres, ertelenen hayatlarımız, umutlarımız ve öğrencilerimize kavuşma arzumuz göz önünde bulundurulduğunda 100 bin adil dağılımlı öğretmen atamasının ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

“Yuvamıza kavuşmak istiyoruz”

“Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş öğretmenleri olarak vatanını, milletini, bayrağını en önemlisi kendisini seven; çalışan, çalışkan ve üreten yeni nesiller yetiştirmeye hazırız” diyerek açıklamalarını sürdüren Töz, “21 Ekim’de sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başlayan mücadelemizin tek bir amacı bulunmaktadır. Sınıflarımıza ve öğrencilerimize kavuşmak! Bu gaye doğrultusunda cumhuriyetimizin 100. yılında, hiçbir branşı mağdur etmeden, adil dağılımlı 100 Bin öğretmen ataması için sesimizi gerek sosyal medyadan gerekse meydanlardan duyurduk. Ancak yerimiz ne sosyal medyadır ne de meydanlar. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi: ‘Okullarda öğretim vazifesinin güvenilir ellere teslimini, memleket evladının, o vazifeyi kendine hem bir meslek hem bir ideal sayacak saygıdeğer öğretmenler tarafından yetiştirilmesini sağlamak için öğretmenlik, her halde refah sağlamaya uygun bir meslek haline getirilmelidir.’ Bizler yurdumuzun dört bir yanında görevimizi yapmaya, öğrencilerimizi çağdaş eğitim anlayışıyla topluma kazandırmaya hazır cumhuriyet öğretmenleriyiz! Bütçeden ayrılan aslan payının cumhuriyetimizin 100. yılında adil dağılımlı en az 100 Bin öğretmen ataması ile taçlandırılmasını talep ediyor, çocuklarımız dediğimiz öğrencilerimize; yuvamız dediğimiz okullarımıza en kısa zamanda kavuşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Öğretmenler mağdur

250 bin öğretmen açığı olduğunu da kaydeden Töz, “2022 yılı itibariyle atama bekleyen öğretmen sayısının 416.615 olduğu ve 2023 yılı itibariyle 250 bin öğretmen açığı tespit edildiği halde Milli Eğitim Bakanlığı alanında uzman, liyakat sahibi öğretmenleri atamak yerine okullarda ücretli öğretmen adı altında çocuklarımızı eğitimden bağımsız, farklı meslek dallarında uzman kişilere emanet etmektedir. Hem öğrencilerin hem öğretmenlerin mağdur edildiği bu sistemin bir an önce kaldırılması, ücretli öğretmenlerin yerine alanında uzman öğretmenlerin atamasının yapılması gerekmektedir. Eğitim fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmuş, genel kültürü ve genel yeteneği denenmiş, eğitim bilimleri bilgisi ölçülmüş, öğretmenlik alan bilgisinde gerekli puanları almış öğretmenlerin bir de mülakat ile değerlendirilmesinin hiçbir objektifliği bulunmamaktadır. Mülakat süreci maalesef biz öğretmenlere zaman kaybı ve stres yaşatmaktadır. Bu durumdan kaynaklanan mağduriyetlerin yaşanmaması adına mülakat uygulamasının kaldırılarak her öğretmenimizin eğitim-öğretim süreci içerisinde çok yönlü şekilde değerlendirilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.