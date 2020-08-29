Atamızın açtığı yolda yürümeye ant içtik

Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin düşman kuvvetlerine karşı kazanılan zaferle sonuçlanmasının 98’inci yılında Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı özel bir mesaj ile kutladı. Batur, "Biz Atatürk'ün açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimize ant içtik." dedi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, geçmişten bu yana resmi bayramlara ve kutlamalara ev sahipliği yapan Cumhuriyet Meydanı’nda verdiği anlamlı mesaj ile tüm Türkiye’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Başkan Batur, Büyük Taarruzun kumandanı Mustafa Kemal Atatürk’ün Maraşel üniformasıyla heykelleştirildiği, rölyeflerinde ise Milli Mücadele’nin tasvir edildiği Gazi Heykeli önünde verdiği mesajda, “Bin yıl geçse de, yerküre döndükçe, ne bizlerin ne de dünyanın unutamayacağı bir zaferdir 30 Ağustos” sözleri ile günün anlam ve önemini vurguladı. Konak’ın Milli Mücadele’deki önemine de değinen Başkan Batur, ilk kurşunun Hasan Tahsin’in namlusundan Konak’ta atıldığını, Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanmasının ardından Kurtuluş Bayrağının da 9 Eylül’de Konak’ta asıldığını söyledi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında şu cümleler yer aldı:

İZMİR'İN İŞGAL EDİLDİĞİ GÜN

HASAN TAHSİN’İN İLK KURŞUNUYLA

MİLLİ MÜCADELE’MİZİN BAŞLATILDIĞI YERDİR KONAK…



ÖNDERİMİZ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN BAŞKUMANDANLIĞINDA,

ZAFERLE SONUÇLANAN BÜYÜK TAARRUZ’UN ARDINDAN,

9 EYLÜL’DE İZMİR’E GİREN SÜVARİLERİMİZİN

KURTULUŞ BAYRAĞIMIZI ASTIKLARI YERDİR KONAK…



AYNI ZAMANDA KONAK,

ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ VE BAĞIMSIZLIĞIMIZI

TÜM DÜNYAYA HAYKIRDIĞIMIZ YERDİR!



30 AĞUSTOS ZAFERİ, MİLLİ MÜCADELE’MİZİ TAÇLANDIRAN,

BİR SEMBOLÜDÜR.



BİN YIL GEÇSE DE, YERKÜRE DÖNDÜKÇE,

NE BİZLERİN NE DE DÜNYANIN

UNUTAMAYACAĞI BİR ZAFERDİR 30 AĞUSTOS…



UNUTTURMAYA ÇALIŞANLAR

ASLA BAŞARAMAYACAKLAR.



BİZ, ATATÜRK’ÜN AÇTIĞI YOLDA,

GÖSTERDİĞİ HEDEFE

DURMADAN YÜRÜYECEĞİMİZE ANT İÇTİK.



YOLUMUZDAN ASLA SAPMAYACAĞIMIZ GİBİ,

CUMHURİYET DÜŞMANLARININ KARŞISINDA DA

DAİMA DİMDİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ.



BİLİYORUZ Kİ, BİRİNCİ VAZİFEMİZ

TÜRK İSTİKLALİNİ, TÜRK CUMHURİYETİ’Nİ

İLELEBET MUHAFAZA VE MÜDAFAA ETMEKTİR.



30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ

KUTLU OLSUN.