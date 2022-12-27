MOLA YERİNDE ÖYLE BİR ŞEYİ UNUTTU Kİ...
MOLA YERİNDE ÖYLE BİR ŞEYİ UNUTTU Kİ...
0
TON BALIKLARI İNCELENDİ VE...
TON BALIKLARI İNCELENDİ VE...
0
DEMET AKALIN'IN HESAP İSYANI!
DEMET AKALIN'IN HESAP İSYANI!
0
SEFO'DAN TACİZ İSYANI!
SEFO'DAN TACİZ İSYANI!
0

Atanamayan öğretmen, kuryelik yaptığı İzmir'de intihar etti!

Atanamayan öğretmen, kuryelik yaptığı İzmir'de intihar etti!
27 Aralık 2022 Salı 13:24

İzmir'e kardeşinin üniversite masraflarını karşılamak için kuryelik yapmaya gelen 26 yaşındaki Hasan Cihan Aslan intihar etti. Aslan'ın Sosyal Bilgiler Öğretmeni olduğu ve 2 yıldır da atama beklediği öğrenildi


Mersin'de yaşayan ve yıllardır beklediği atama bir türlü gerçeklemediği için bunalıma giren 26 yaşındaki Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hasan Cihan Aslan, intihar etti. Üniversite okuyan kardeşinin eğitim masraflarını karşılamak üzere İzmir'de kuryelik yapan Hasan Cihan Aslan, girdiği bunalım sonucu yaşamını son verdiği öğrenildi.

Muş’un Varto ilçesinden yıllar önce Mersin’e göç eden bir ailenin oğlu olan ve geçtiğimiz yıl babası Kamer Kamil Aslan'ı kaybeden Kırıkkale Üniversitesi mezunu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hasan Cihan Aslan, İzmir’de okuyan kardeşi Cemal Can Aslan'ın eğitim masraflarını karşılamak üzere yanına gitti.

Kiraladıkları evde kardeşi ile birlikte kalan ve bir firmada kuryelik yaparak geçinmeye çalıştığı öğrenilen öğretmen Hasan Cihan Aslan, pazar gecesi İzmir'in Bornova ilçesindeki evlerinde intihar etti. Silah sesi üzerine odasına giren kardeşi tarafından kanlar içinde bulunan genç öğretmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hasan Cihan Aslan için Mersin Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine katılan genç öğretmenin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Genç öğretmen gözyaşları arasında merkez Yenişehir ilçesi Afetevler Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Etiketler; #izmir #intihar #atama bekleyen öğretmen #haber
Önceki Haber
Yılbaşında davul çalmak için gittiği şehirde öldürüldü!
Sonraki Haber
İzmir'de HDP binasında öldürülen Deniz Poyraz davasında karar çıktı!
İzmir'deki AVM'de şok ölüm! Mağaza müdürü merdiven boşluğuna düştü!
İzmir'deki AVM'de şok ölüm! Mağaza müdürü merdiven boşluğuna düştü!
0
İzmir'de HDP binasında öldürülen Deniz Poyraz davasında karar çıktı!
İzmir'de HDP binasında öldürülen Deniz Poyraz davasında karar çıktı!
0
İzmir'de besi çiftliğinden salça ve son kullanma tarihi geçmiş gıdalar çıktı!
İzmir'de besi çiftliğinden salça ve son kullanma tarihi geçmiş gıdalar çıktı!
0
Gaziemir'de yollar yenileniyor
Gaziemir'de yollar yenileniyor
0
Memur refah payı istiyor!
Memur refah payı istiyor!
0
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 20 kişi alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 20 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.