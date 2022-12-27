Atanamayan öğretmen, kuryelik yaptığı İzmir'de intihar etti!

İzmir'e kardeşinin üniversite masraflarını karşılamak için kuryelik yapmaya gelen 26 yaşındaki Hasan Cihan Aslan intihar etti. Aslan'ın Sosyal Bilgiler Öğretmeni olduğu ve 2 yıldır da atama beklediği öğrenildi



Mersin'de yaşayan ve yıllardır beklediği atama bir türlü gerçeklemediği için bunalıma giren 26 yaşındaki Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hasan Cihan Aslan, intihar etti. Üniversite okuyan kardeşinin eğitim masraflarını karşılamak üzere İzmir'de kuryelik yapan Hasan Cihan Aslan, girdiği bunalım sonucu yaşamını son verdiği öğrenildi.

Muş’un Varto ilçesinden yıllar önce Mersin’e göç eden bir ailenin oğlu olan ve geçtiğimiz yıl babası Kamer Kamil Aslan'ı kaybeden Kırıkkale Üniversitesi mezunu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hasan Cihan Aslan, İzmir’de okuyan kardeşi Cemal Can Aslan'ın eğitim masraflarını karşılamak üzere yanına gitti.

Kiraladıkları evde kardeşi ile birlikte kalan ve bir firmada kuryelik yaparak geçinmeye çalıştığı öğrenilen öğretmen Hasan Cihan Aslan, pazar gecesi İzmir'in Bornova ilçesindeki evlerinde intihar etti. Silah sesi üzerine odasına giren kardeşi tarafından kanlar içinde bulunan genç öğretmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hasan Cihan Aslan için Mersin Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine katılan genç öğretmenin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Genç öğretmen gözyaşları arasında merkez Yenişehir ilçesi Afetevler Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.