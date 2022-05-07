Atatürk Açıkhava Tiyatrosu restorasyonu bitti

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kültürpark’taki Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda yenileme çalışmalarını tamamladı. Yıllar içinde deforme olmuş 2 bin 870 koltuk söküldü, yerlerine ise 3 bin 150 koltuk takıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i kültür sanat kenti haline getirme vizyonu doğrultusunda İsmet İnönü Sanat Merkezi’ndeki yenileme çalışmalarının ardından Kültürpark’taki Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda da restorasyon yapıldı. Arkalıksız, konforsuz ve hava koşullarının etkisiyle yıllar içinde deforme olmuş 2 bin 870 koltuk söküldü ve yerlerine restorasyon projesine uygun olarak 3 bin 150 koltuk takıldı.

Koltukların 3 bin 22’si darbelere dayanıklı, alev almaz, konforlu ve FIBA standartlarına uygun stat koltuğu. Tiyatronun giriş-çıkış koridorlarındaki duvarlara ise 128 yeni katlanır tip koltuk takıldı. Böylece hem konfor hem de koltuk sayısında artırıma gidildi.

Yeni koltuklara yuvarlak, görünürlük düzeyi yüksek ve insan vücuduna zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış numaralar yerleştirildi. Merdivenlerdeki numaralar da yenilendi.

Demir korkuluk yapıldı

Kullanışsız pencereli ses odasında duvar, zemin, elektrik, boya tadilatları yapıldı. Bölge numaratörleri koltuk renkleriyle uyumlu, darbelere ve güneş ışınlarına dayanıklı fiberglass malzemeden imal edildi ve numaratörlerin görünürlüğü arttırıldı. Açıkhava tiyatrosunu çevreleyen balkon duvarlarının üzerine seyircilerin emniyetini sağlamak için de demir korkuluk yapıldı.