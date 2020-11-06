Atatürk Büstüne çelenk sunuldu

Ege Üniversitesi (EÜ) 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Programı, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde EÜ Üst Yönetimi, EÜ Senato Üyeleri, fakülte, yüksekokul ve enstitülerin yöneticileri ile akademisyen ve öğrencilerin Ege Üniversitesi Rektörlük Bahçesinde Atatürk Büstüne çelenk sunması ile başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi tedbirleri alınarak yapılan törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Atatürk Büstüne çelenk sundu.

Burada kısa bir konuşma yapan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Bölgesinin en köklü üniversitesi olan Ege Üniversitesi, nitelikli akademik kadrosu, güçlü bilimsel faaliyetleri, seçkin öğrenci ve mezun profiliyle 65 yıldır bilime hizmet ediyor. Bizler de göreve geldiğimiz ilk andan itibaren, bu hizmet ağını genişletmek, Ege Üniversitesi markasını yüceltmek, üniversitemizi ulusal ve uluslararası arenada hak ettiği noktaya taşımak için üstün bir gayret gösteriyoruz. Akademik ve idari personelimizin de aynı hassasiyetle ortak olduğu çalışmalarımız sayesinde, bilimsel ve teknolojik altyapımızda ciddi bir sıçramaya imza atarak üniversitemizin birikimini önemli ölçüde ileri taşıdık. Öyle ki, Ege Üniversitesi için geçtiğimiz 3 yılı en doğru özetleyen kelimelerin; üstün gayret, ortak bilinç ve ortak eylem olduğunu düşünüyorum. Bu 3 unsurun bileşimiyle elde ettiğimiz başarı tablosu, tüm Ege Üniversitesi ailesi için büyük bir gurur kaynağı" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Bugün, değişimin ve gelişimin timsali olan üniversitemizle yeni bir akademik yıla daha merhaba diyoruz. Yeni akademik yıl boyunca, bugün elde ettiğimiz gurur tablosuna yeni başarı hikâyeleri eklemeye devam edeceğiz. Elbette ki bu başarıları sürdürülebilir kılma noktasında hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Ancak ben, şahsım ve üniversitem adıma, sorumluluklarımızı 'Egeli' olma bilinciyle en iyi şekilde yerine getireceğimize inanıyorum. Hep birlikte üniversitemizi hak ettiği noktaya taşıyacak, Ege Üniversitesi adının çeşitli platformlarda övgüyle telaffuzundan hep birlikte gururlanacağız. Bu düşüncelerle, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ülkemiz ve üniversitemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm akademisyenlerimize ve öğrencilerimize başarılı bir akademik yıl diliyorum" dedi.