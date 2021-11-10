Atatürk Güzelbahçe'de anıldı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83.yılında Güzelbahçe’de anıldı

Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, Garnizon Komutanı Topçu Albay Erdem Güler, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar Atası’nın huzuruna çelenk sundu.

Saat 09:05’i gösterdiğinde ise zaman durdu ve genç yaşlı herkes saygı duruşunda bulundu. Çelenk sunumu ve saygı duruşunun ardından Güzelbahçe Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Konferans Salonu’nda Atatürk’ü anma programı gerçekleştirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle andıklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısıdır. Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, onun ilke ve devrimlerini daha iyi anlıyor daha çok sahip çıkıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk bir ülkenin onur ve haysiyetini koruyarak, çağdaş ve örnek bir Cumhuriyet haline getirilebileceğini bütün dünyaya gösteren ve bunu tarihe altın harflerle yazdıran büyük bir liderdir. Milletinin gönlünde ebediyen yaşayacak. Hiç kimse unutturamaz seni, devrimlerinin yılmaz bekçisiyiz” diye konuştu.