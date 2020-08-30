Atatürk Maskı’nda bayram coşkusu

0 Ağustos Zafer Bayramı, 98’inci yıl dönümünde Buca’da coşkuyla kutlandı. Buca’daki kutlamaların adresi İzmir’in gözbebeği Atatürk Maskı oldu. Bucalı gençlerle birlikte Atatürk Maskı’na gelen Başkan Erhan Kılıç, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayraklarını dalgalandırdı. Törende konuşan Başkan Kılıç, “Bağımsızlık meşalemiz sonsuza dek hiç sönmeyecek” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ilk tören Çevik Bir Meydanı’nda gerçekleşti. Törene, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş’ın yanı sıra Buca’daki kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından Atatürk anıtına çelenk kondu.

Resmi törenin ardından kutlamalar Atatürk Maskı’nda devam etti. Günler öncesinden ilçeyi Türk bayrakları ve dev Atatürk bayraklarıyla donatan Buca Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu Atatürk Maskı’na taşıdı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı katılımla gerçekleştirildi. Mask önünde Türk bayrağı ve Atatürk’ün resminin yer aldığı dev bayrak açıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere emanet ettiği Türk bayrağı, Başkan Kılıç ve Bucalı gençler tarafından Atatürk Maskı’na teslim edildi.

Sonsuza dek sönmeyecek

Törende konuşan Başkan Kılıç, “Bugün, ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce yaşayabilmemiz için emperyalizme karşı verilen mücadelenin zaferle sonuçlandığı gündür. 30 Ağustos, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere bağımsızlığımızı armağan ettikleri şanlı tarihtir. Milli mücadele ruhuyla kurtuluş destanı yazan bir halk, direnişiyle dünya tarihine geçmiştir. Burada Atamızın huzurunda Bucalı gençlerimizle bir arada olmaktan büyük onur duyuyorum. Hep birlikte Atamıza verdiğimiz sözü bir kez daha tekrar ediyoruz; Bize mirasın olan şanlı Türk bayrağımızı sonsuza dek dalgalandıracak, yolumuza ışık tutan ilke ve devrimlerinden asla ayrılmayacağız. Bağımsızlık meşalemiz sonsuza dek hiç sönmeyecek” diye konuştu.