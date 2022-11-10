Atatürk ölümünün yıl dönümünde Buca'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84’inci yıl dönümünde Buca’da saygı ve minnetle anıldı

Saatler 09.05’i gösterdiğinde Buca’nın dört bir yanında hayat durdu. Aramızdan ayrılışının yıl dönümünde anma programının adresi Demokrasi Meydanı oldu. Programa Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, gaziler, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda Bucalı katıldı.

Demokrasi Meydanı’ndaki çelenk sunma töreninin ardından, saat 09.05’de siren sesleri eşliğinde tüm Buca’da hayat durdu. Caddeler ve sokaklarda vatandaşlar bir dakika saygı duruşunda bulundu. O sırada caddede bulunan araçlardan inen sürücüler siren seslerine korna çalarak eşlik etti. Aynı anda Buca Belediyesi önünde bulunan Atatürk anıtı önünde belediye personeli ve vatandaşların katılımı ile saygı duruşu gerçekleştirildi.

Kentin en işlek noktalarından biri olan Menderes Caddesi'nde evine ve iş yerlerine gitmek için dışarıda olanlar, sirenlerin çalmasıyla beraber saygı duruşuna geçti. Yolda bulunan sürücüler araçlarından inerken, çalışanlar iş yerlerinin önüne çıkarak Ata'ya saygı duruşunda bulundu.