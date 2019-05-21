Atatürk, Samsun'da iki güce karşı çıktı

Prof. Dr. Ergün Aybars, "Türkiye Cumhuriyeti emperyalizme karşı bir bağımsızlık savaşı vermesinin yanı sıra aynı zamanda monarşik ve düşmanla iş birliği yapan bir yönetime karşı da ulusal egemenlik savaşını birlikte yürüttü" dedi.

Milli Mücadele'nin başlangıcının 100. yılında Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu'na bağlı 8. Grup kulüpleri Urla Rotary Kulübü'nün ev sahipliğinde Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ergün Aybars'ı konuk etti.

Sosyal hayat değişti

Uluslararası Rotary 2440.Bölge'ye bağlı Çeşme, Efes, Gündoğdu, Konak, Smyrna, Teos Sakin ve Urla Rotary Kulüpleri bir araya gelerek Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan Anadolu'ya Bandırma Vapuru ile yola çıkarak başlattığı Milli Mücadele Harekatına dikkat çekmek üzere bir ortak toplantı düzenledi. Toplantının konuğu Prof. Dr. Ergün Aybars, 'Cumhuriyet ve Laiklik' konusunu anlatarak başladığı konuşmasında, "Türkiye Cumhuriyeti emperyalizme karşı bir bağımsızlık savaşı vermesinin yanı sıra aynı zamanda monarşik ve düşmanla iş birliği yapan bir yönetime karşı da ulusal egemenlik savaşını birlikte yürüttü. 1922 yılında Büyük Taarruz Zaferi ile bunu askeri bir zafere dönüştürdü. Bu zafer sonucunda Mudanya Mütakaresi ve ardından da Lozan Antlaşması'nın imzalanmasıyla yeni bir Türk devletinin doğuşunu adı tarihte Göktürklerden sonra ilk defa bir Türk devleti olarak tarih sahnesine Türkiye Cumhuriyeti olarak çıktı. Bu Cumhuriyet'in 10 sene Balkan, 1. Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı sırasında insan nüfusunun büyük bir kısmını özellikle aydınlar, eğitim görmüşler ve okumuşları kaybettiği için Cumhuriyet'i kurmak ile beraber birden bire demokrasiye geçişi sağlayacak alt yapısı olmadığı için alt yapıyı oluşturmak üzere Türk devrimi dediğimiz olguyu hayata aktardı. Türk devrimi Türk hukuk sistemini, tüm sosyal hayatı ve Türk siyasi modelini çağdaş uygarlık modelinden özellikle Fransa Cumhuriyeti'nin kuruluşundan da ilhamını alarak modern Türkiye'nin temellerini attı ve Türkiye'de demokrasinin yolunu açtı. 1950'de de Atatürk'ün yakın silah arkadaşı ve o günün Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Türkiye'yi çok partili demokrasiye hiç kan dökülmeden geçirdi. Ve bundan sonraki dönemlerde de Türkiye maalesef bu askeri parlamenterlerin uzlaşamamaları ve partizanlık yüzünden Cumhuriyet'i tehlikeye sokacak müdahaleleri yaşadı. Türkiye'nin şimdi bu sarmalı aşabilmek için milli birliğini demokrasi ilkelerinde ulusal birlik ilkelerinde bütünleşerek muhalefetiyle iktidarıyla bir araya gelerek bir milli birlik planını uygulaması lazım" dedi.

Milli Mücadele'nin başlangıcı 19 Mayıs 1919'un 100. yılında 19 Mayıs'ın önemine değinen Prof. Dr. Ergün Aybars, Anafartalar Zaferi ile dünya tarihinin akışını değiştirmiş olan Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Anadolu'ya ayak bastığından itibaren Anadolu üzerindeki emperyalist ihtirasları yıkmış Türkiye'nin kaderini Türkiye Cumhuriyeti ile sonuçlandırmıştır" şeklinde konuştu.