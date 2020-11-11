Atatürk sevgisini anlattılar

Karabağlar Belediyesi’nin, Atatürk sevgisini geliştirmek ve barış içinde bir arada yaşama kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği “Atatürk ve Kitap Sevgisi” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri törenle verildi

Karabağlar Belediyesi ana hizmet binasındaki Muzaffer İzgü Salonu’nda düzenlenen törene, Karabağlar Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydoğan, meclis üyeleri, başkan yardımcısı, dereceye giren çocuklar ve aileleri katıldı. Törende bir konuşma yapan Mehmet Aydoğan, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nun selamını ileterek, “Başkanımız özellikle, dereceye giren çocukları ayrı ayrı kutluyor, onların gözlerinden öpüyor. Ailelerini de böyle değerli evlatlar yetiştirdiği için tebrik ediyor. İnşallah bu ödüller çocuklarımızı teşvik eder ve gelecekte Muzaffer İzgü gibi edebiyatçı, aydın olmalarına katkı sağlar. Tüm çocuklarımıza başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Birinci Kaan Kahriman

Kompozisyon yarışmasında, Tahir Merzeci Ortaokulu’ndan Kaan Kahriman birincilik, 29 Ekim Ortaokulu’ndan Can Feda Günkür ikincilik, Eserken Ortaokulu’ndan da Furkan Savan üçüncülük ödülüne değer görüldü. Seçici Kurul Özel Ödülü de Cemil Meriç Ortaokulu öğrencileri Süleyman Efe Kırkeser ve Cemre Kılıç’ın oldu. Meclis üyeleri tarafından Kahriman’a dizüstü bilgisayar, Günkür ve Savan’a tablet bilgisayar, Kırkeser ve Kılıç’a da kitap seti ödül olarak verildi. Daha sonra Kahriman, birincilik kazandığı kompozisyonunu okudu. Tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Öğrenciler katıldı

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmaya, Karabağlar’daki ilkokullarda okuyan öğrencilerle, Osman Aksüner ve Aşık Veysel mahallelerinde ikamet edip ilçe sınırları dışındaki okullarda okuyan öğrenciler katıldı. Yarışmanın Seçici Kurul üyelerini de Yazar Dilge Güney, Eğitimci Hakkı Karadeniz, Gazeteci, Editör Yunus Bekir Yurdakul, Karabağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayla Sert ve Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görevlendirdiği Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Duygu Güngörmüş oluşturdu.