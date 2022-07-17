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Atatürk'ün Ilıca'ya gelişinin 96. yılı kutlandı

Çeşme Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün Ilıca'ya gelişinin 96. yılı kutlandı. "Ilıca'dan Atamıza Selam" etkinlikleri büyük bir coşkuyla başladı. Etkinliklerin ilk gününde sevilen Rock müzik grubu Madrigal sahne aldı

Atatürk'ün Ilıca'ya gelişinin 96. yılı kutlandı
17 Temmuz 2022 Pazar 15:48

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir suikasti sonrasında Ilıca'ya gelip kalmasının 96. Yıl dönümü anısına 16-18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek anma etkinlikleri başladı.

Hanri Benazus Atatürk fotoğrafları, Taner Morova eski Çeşme fotoğrafları, Ilıca Kültür Sanat Derneği'nin Karma Sergisi ile başlayan etkinlikler, Belediye bandosu eşliğinde yapılan Fener Alayı ile devam etti. Anma yürüyüşüne Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Cumhuriyet Halk Partisi Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, Ilıca Mahalle Muhtarı Kamil Baykal, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Madrigal sahne aldı

Çeşme Belediyesi kadın efeleri gösterilerinin ardından gecenin finalinde Rock müzik grubu Madrigal sahne aldı.

Konserde konuşma yapan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran son günlerde yaşanan yangınlara değinerek, "Bizi tanıyanlar bilir. Biz burada, Büyük Çeşme Ailesi olarak "iyi günde, kötü günde, hep birlikte' anlayışıyla, acılarımızı ve sevinçlerimizi paylaşır, omuz omuza vererek zorlukların üstesinden geliriz. Bu birlik ve beraberliğin en güçlü örneklerinden birini bir kaç gün önce, Karaköy mevkii ve Ovacık bölgesinde meydana gelen yangın felaketlerinde yaşadık. Yangına ilk müdahaleden son ana kadar insan üstü bir çabayla mücadele eden, İzmir İtfaiyesi, İzsu, Orman Bölge ve Afad ekiplerine, belediyemizin zabıtasından, fen işlerine kadar tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Ve tabi bir yandan yangını endişeyle takip ederken, diğer yandan yangın bölgesine kamyonlarla su ve yiyecek gönderen, gece boyunca elinden gelen herşeyi yapan büyük Çeşme Aileme de mimnnettarım" dedi.

"Ilıcamız ışıldamaya devam edecek"

Oran, "96 yıl önce Atamızı misafir eden Ilıcamız, Mustafa Kemal'in devrimleriyle ışıldamaya, eşsiz güzellikleriyle tüm dünyanın gözünü kamaştırmaya devam edecek.

Yeryüzündeki Cennet Çeşme; muhteşem doğasını, tüm zenginliklerini koruyarak, sıcacık gülümseyen, iyi yürekli insanlarıyla büyük bir aile olarak geleceğe kendinden emin adımlarla yürüyecek" diye konuştu.

16-18 Temmuz tarihleri arasında Ilıca Taş İskele'de sergiden söyleşiye, konserlerden dans gösterilerine kadar kutlanacak etkinlikler kapsamında bu akşam Moğollar sahne alacak.

Etkinliklerin son gününde ise Derya Derin ve Yavuz Karabulut'un ardında Altan Kılınç'ın dans gösterisi gerçekleştirecek. 

Etiketler; #çeşme #atatürk #madrigal #ataya selam
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