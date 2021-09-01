Karabağlar Belediyesi'nin "sosyal belediyecilik" yaklaşımı kapsamında, 5 yıldızlı otel standartlarında yaptırdığı Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'na kayıtlar başladı. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda barınmaları, eğitimlerini sürdürmeleri için gerekli her türlü olanak yurtta bulunuyor

Tahsin Yazıcı Mahallesi'ndeki 8 katlı yurt binasında, 3'er kişilik toplam 91 oda ve 1 engelli odası yer alıyor. 274 yatak kapasitesi bulunurken, öğrenciler kütüphane, çalışma odası, dinlenme odası, çok amaçlı salon, spor salonu, yemekhane, revir, ziyaretçi salonu, mutfak, sığınak ve bahçeden yararlanabiliyor. Güvenlik personeli 24 saat dönüşümlü olarak görev yapıyor. Yurt binasının her bölümünde ve odalarda öğrencilerin 24 saat yararlanabileceği internet hizmeti sunuluyor. Odalarda yatak, giysi dolabı, etajer, buzdolabı, çalışma masası ve koltuğu bulunuyor. Ayrıca öğrenciler spor salonu, çamaşırhane ve ütü odasını ücretsiz kullanabiliyor.



Zam yapılmadı

Koronavirüs salgınına karşı her türlü önlemin alındığı yurdun ücretlerine, öğrenci ve ailelerinin bütçeleri düşünülerek bu yıl zam yapılmadı. Öğrenciler kahvaltı ve akşam yemeğinin de olduğu yurttan, geçen yılki ücretle yararlanabilecek.

Tahsin Yazıcı Mahallesi 9310 Sokak No: 5 Karabağlar / İzmir adresinde yer alan yurda kayıt yaptırmak isteyenler, "www.ataturkkizyurdu.karabaglar.bel.tr" internet adresinin yanı sıra, 0 232 226 64 66 numaralı telefonu arayabilecek. Ayrıca "kizyurdu@karabaglar.bel.tr" e posta adresinden de ayrıntılı bilgi alınabiliyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu eğitime destek olma amacıyla yaşama geçirdiklerini vurgulayarak, "Eğitim, sağlık, kültür ve sanata bakışımız yıllardır belli. Bunlar olmazsa olmazlarımız. Üniversitelere yerleşmeye hak kazanan tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.



