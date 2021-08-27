Atık pil kampanyasında dereceye girenler belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçılar Derneği ile ilçe belediyeleri tarafından bu yıl 24’üncüsünü düzenlediği Atık Pil Toplama kampanyasının kazananları belli oldu. Bu yıl İzmir’de 28,3 ton atık pil toplandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile ilçe belediyeleri tarafından her yıl çevre haftasında düzenlenen Atık Pillerin Toplanması kampanyası sonuçlandı. Kampanyaya katılanlar; çocuklar, gençler, yetişkinler, anaokulları, muhtarlıklar, ilçe belediyeleri, Bizim Ev Aile Çocuk Gençlik Destek Merkezi olmak üzere yedi kategoride değerlendirildi. Okullar kategorisindeki değerlendirme, koronavirüs salgınından dolayı okulların uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle ertelendi. Bu kategoride değerlendirme gelecek günlerde yapılacak ve kazananlar belirlenerek ödülleri verilecek. Diğer yedi kategoride kampanyaya katılan ve kazananlara ise dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, tablet bilgisayar ve akıllı yazı tahtası önümüzdeki günlerde dağıtılacak.

Çevre kirliliğini önlüyorlar

Atık pillerin gelişigüzel atılması nedeniyle civa, kadminyum, kurşun gibi ağır metallerin serbestçe dolaşması sonucu, doğal kaynakların hızla kirlenmesinin önüne geçmeyi amaçlayan kampanya kapsamında şu ana kadar 435,6 ton atık pil toplandı. Toplanan atık piller, geri dönüşüm tesislerinde türlerine göre ayrılıp kırma işlemine girdikten sonra, içinde bulunan metal-çelik parçalar ayıklanarak, demir-çelik sektörüne gönderildi. Elde edilen kara kütle (black mass) ise diğer sektörlerde kullanılan fırınlarda bertaraf edildi. Geri dönüşümü uygun olmayan pil türleri de düzenli katı atık sahalarında kontrollü biçimde toplanarak TAP tarafından bertaraf ediliyor.

Kazananlar şu şekilde;

Çocuklar kategorisi (İlkokul ve Ortaokul): 1. Hazal Şahin, 2. Yunus Emre Candan, 3. Ceren Su Özer

Gençler kategorisi (Lise ve Üniversite): 1. Esra Sude Dilliler, 2. Alara Vural, 3. Yağmur Kuçhan

Yetişkinler kategorisi: 1. Özden Gölcük, 2. Mehmet Ali Sevgi, 3. Rukiye Urgancı

Anaokulları kategorisi: 1. Özel Bostanlı Palmiye Anaokulu, 2. Yanbastı Kardeşler Anaokulu,

3. Karşıyaka Anaokulu

Muhtarlıklar kategorisi: 1. Torbalı Mahalle Muhtarlığı, 2. Tuna Mahalle Muhtarlığı, 3. Basın Sitesi Mahalle Muhtarlığı

İlçe Belediyeler kategorisi: 1. Konak Belediyesi, 2. Karşıyaka Belediyesi, 3. Çiğli Belediyesi

Bizim Ev Aile Çocuk Gençlik Destek Merkezi kategorisi: 1. Yusuf Akköy, 2. Nurhan Bahur, 3. Tahir Erkek