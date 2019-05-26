Atık pilde rekor beklentisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğündeki 'Atık Pil Toplama Kampanyası' bu yıl 22'nci kez düzenlenecek. Çevre Haftası'yla birlikte yürütülen kampanyada yine rekor miktarda pil toplanması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ve ilçe belediyeleri işbirliğinde düzenlediği ve her yıl yeni bir rekorun kırıldığı 'Atık Pil Toplama Kampanyası'nda yeni heyecan yarın başlıyor. Kampanyaya katılmak isteyen çevre dostları, yıl boyunca topladıkları kullanılmış pilleri 30 Mayıs akşamına kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan stanttaki kumbaralara atabilecek. En az 10 pil getirerek kampanyaya destek olan katılımcılara teşvik amaçlı bez çanta verilecek. Atık Pil Toplama Kampanyası'na getirilen ve ilçe belediyelerince yıl içerisinde toplanan atık piller; çocuklar, gençler, yetişkinler, anaokulları, okullar, muhtarlıklar, ilçe belediyeleri ve Bizim Ev Aile Çocuk Gençlik Destek Merkezi olmak üzere 8 kategoride değerlendiri lecek. Tartımlar sonucunda dereceye girenler ödüllerini 12 Haziran'da Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenecek törenle alacak. Çevre dostlarını; masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, masa tenisi masası ve seti, spor seti, satranç seti ve akıllı tahta gibi ödüller bekliyor.

İzmirliler doğayı koruyor

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, atık pillerin doğaya gelişigüzel atılması sonucu içindeki cıva, kadmiyum, kurşun gibi ağır metaller serbest hale gelerek doğal kaynakları hızla kirletiyor. Bu durum aynı zamanda içme suyu ve besin zinciriyle insan sağlığı için de ciddi tehlikelere yol açıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TAP işbirliğiyle gerçekleştirilen proje, tüm bu unsurları en aza indirgemek için 22 yıldır çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Toplanan atık piller, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından belirlenen lisanslı bertaraf tesislerinde imha ediliyor. n Pelin Atmaca

360 ton atık pil toplandı

Projenin başlangıcından günümüze kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplam 360 ton atık pil toplandı ve toplanan piller, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından lisanslı tesislerde bertaraf edildi.

Bu yıl Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında; İzmir Büyükşehir Belediyesi, TAP ve ilçe belediyeleri işbirliğinde toplanan atık pil miktarları, kategoriler itibariyle değerlendirildi. Atık Pil Toplama Kampanyası'na getirilen kullanılmış pil miktarı yıllar içinde büyük bir artış gösterdi: 2004 yılında 8.5 ton olan miktar, 2018 yılında 60,5 tona ulaştı. Kampanyada bu yıl yeni bir rekor bekleniyor.