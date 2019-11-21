Atık yağlar Çeşme'yi kirletmesin

Belediyesi çevreyi korumak ve çevre bilincinin oluşturulması amacıyla atık yağların toplanması için kampanya başlattı.

Çeşme Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ilçe genelinde bitkisel atık yağların kontrolü yönetmeliği kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bitkisel atık yağ üreten tüm kafe ve restoranların bakanlıktan izin ve lisans almış firmalara atık yağlarını teslim etmeleri gerektiğine dair çalışmalara başlayan Çeşme Belediyesi, tüm vatandaşları bilinçlendirmek için kampanya ile evlerden kızartma ve tüm atık yağlarının toplanmasını amaçlıyor.

Cezası var

Belediye'nin DEHA ve ALBİYOBİR bitkisel atık yağ toplama firması iş birliğinde yürütülen kampanyayla, atık yağların doğaya ve çevreye verdiği zararlar ve geri dönüştürülme bilgisi veriliyor. Vatandaşlar atık yağlarını muhtarlıklara dağıtılan yağ bidonlarında biriktirebilecek. Kullanılan bitkisel atık yağlardan 3 litre getiren vatandaşlara 5 litrelik temizlik malzemesi verilecek. Atık yağ üreten tüm kafe ve restoranların bakanlıktan lisans almış firmalar ile bitkisel atık yağ sözleşmesi yapmaması, atık yağlarını teslim etmemeleri ve gider hattına bağlı atık yağ tutucu temin etmemeleri halinde 1.635 TL'den 16.510 TL'ye kadar cezai işlem uygulanacak.

Korkunç rakamlar

Toplanan ve geri dönüşüme gönderilen bu yağlardan biyodizel elde edildiğini belirten Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Bir litre atık yağ 1 milyon litre temiz suyu kirletiyor. Kızartma yağları defalarca kullanıldığında kanserojen madde haline gelir. Kullanılmış yağ kesinlikle bekletilip tekrar kullanılmamalıdır. Bitkisel atık yağların çöpe atılması durumunda ise yağmur suları ile karışarak toprağa sızar. Yer altı sularıyla nehirlere, göllere ve denizlere ulaşan atık bitkisel yağlar kuşlara, balıklara ve diğer canlı türlerine zarar verir. Lavaboya dökülmesi durumunda ise kanalizasyon sistemine yapışır. Borunun kullanılabilirlik hacminin daralmasına ve tıkanıklıklara neden olur" dedi.