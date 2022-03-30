Atık yağları toplayıp, sokak hayvanlarına mama alıyorlar!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kırsal Uzundere Mahallesi halkı, çevreyi korumak ve bölgedeki çok sayıda sokak hayvanını besleyebilmek için atık yağları geri dönüşüme kazandırıyor. Fatma Yılmazer (61), "Yağ toplayıp mama aldığımız duyulunca herkes evindeki yağı kaptı, geldi. Herkes katkı sağladığı için mutlu oluyor. Doğru bir adım atmanın keyfini yaşıyoruz" dedi.

Uzundere Mahallesi'nde oturanlar, hem çevreyi korumak hem de bölgedeki çok sayıda sokak hayvanını besleyebilmek için atık yağları geri dönüşüme kazandırmaya başladı. Atık yağların mamaya dönüştürüldüğünü duyan köylüler, hem evlerinde yaptıkları yemeklerden hem de toplu organizasyonlar için hazırlanan yemeklerden kalan atık yağları sokak hayvanları için biriktiriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın akredite ettiği firmayla anlaşan köylüler, biriken atık yağları toplayıp karşılığında elde ettikleri gelirle mama alıyor. Mahalleli, bu gelirle bölgedeki hasta hayvanların da tedavisini yaptırıyor.

'1 LİTREYE 9 LİRA VERİYORLAR'

Bölgedeki sokak hayvanlarını besleyebilmek için atık yağ toplamaya başladıklarını anlatan köylülerden Fatma Yılmazer, "Önceden zaten sokak hayvanlarını kendi imkanlarımızla besliyorduk ancak sayıları arttıkça yetememeye başladık. Bir çözüm bulmamız gerekiyordu. Atık yağ toplarsak çevreyi korurken aynı zamanda mama almak için gelir elde edebileceğimizi fark ettik. Yağ topladığımızı duyunca çevreden de ilgi gördü. Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği de bize destek oldu. Bakanlıkça akredite edilmiş firmalarla bağlantı kurmamızı sağladılar. Yağları toplamaya başladık. Firma, belirli bir miktara ulaştığımızda topladığımız yağları gelip bizden alıyor. 1 litreye 9 lira veriyorlar. 2 aydır toplamaya başlamamıza rağmen yaklaşık 130 litre yağ topladık. O parayla hayvanlara yem alıp dağıtıyoruz" dedi.

Uzundere'de yaşayan herkese duyuru yaptıklarını ve yoğun ilgi gördüklerini belirten Yılmazer, "Duyulunca herkes evindeki yağı kaptı, geldi. Köyümüzde düğün cenaze gibi etkinliklerde toplu yemek verilir. Kızartmalar yapılır. Atık yağ çok oluyor. Bir düğün sonrasında 5 litreye kadar atık yağ elde ediyoruz. Herkes katkı sağladığı için mutlu oluyor. Doğru bir adım atmanın keyfini yaşıyoruz" diye konuştu.

'HAFTADA 15 KİLO YEM ALIYORUZ'

Hayvanlara sadece yem almakla yetinmediklerini yaralı ya da hasta olanları veterinere de götürdüklerini söyleyen Fatma Kıran (58) ise "Yaşam hakkı tüm canlılara bahşedilmiştir. Bunu göz önünde bulundurarak, kendi aramızda bunu yaptık. Atık yağları alıp götürüyorlar. Verilen parayla hayvanlara destek oluyoruz. Bazı hayvanlarımız yaralı oluyor. Onları iyileştirmek için ilaç da alıyoruz. Elimizden geldiğince yaşamlarına katkıda bulunmak istiyoruz. Eskiden yağlar çöpe gidiyordu. Hayvan çok olduğu için haftada 15 kilo yem harcıyoruz" dedi.

'YAĞ GELİRİ ÇOK VERİMLİ KULLANILIYOR'

Uzundere köyünün konumu itibarıyla otobana yakın yerde bulunduğunu dile getiren Gövher Konuk (60) da yazlıklarına gidenlerin yola çok sayıda hayvan bıraktığını belirterek, "Barınak buraya yakın olduğu için köyümüzdeki hayvan sayısı çok. Tedavi ettikleri hayvanları barınaktan çıkınca burada bırakıyorlardı. Otobandan yazlığına gidip gelenler de yazın baktıkları hayvanları köyümüze yakın yerlerde araçlardan dışarı bırakıyordu. Köyümüze bırakılan kedi, köpekleri hep biz besliyorduk. Gençlerimiz de elinden geldiği kadar destek veriyor. Yağları dönüştürerek elde ettiğimiz gelir, çok verimli kullanılıyor. Tüm hayvanseverler bize bu yolla yardım edebilir" diye konuştu.