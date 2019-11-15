Atıklardan kendilerine oyucak yaptılar

Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, çocukların 3 boyutlu yazıcılardan çıkarılan parçalarla atık malzemeleri kullanarak kendi oyuncaklarını yapabilecekleri tasarımlara imza attı.

İyi Tasarım İzmir kapsamında cocukdostu.org işbirliğiyle gerçekleştirilen atölyede, 8-10 yaş aralığındaki 10 çocuk katılımcı, geliştirilen oyuncak ara parçalarını atık malzemelerle bir araya getirip kişiselleşmiş oyuncaklarını üretti.

Değiştirip dönüştürdüler

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü'nde Dr. Öğretim Görevlisi Ezgi Ozan Avcı tarafından yürütülen Tasarımda Sürdürülebilirlik dersi kapsamında, çocukların atık malzemelerle yaratıcılıklarını geliştirip kendi oyuncaklarını üretebilecekleri Açık Oyuncak Projesi, hayata geçirildi. Projede, dondurma çubuğu, tuvalet kağıdı rulosu gibi atık malzemelerle bir araya gelebilen, açık kaynaklı ve 8-10 yaş aralığındaki çocukların kişiselleşmiş oyuncaklarını yapabilmesine olanak tanıyan oyuncak ara parçaları geliştirildi. Ezgi Ozan Avcı, "Atık malzemelerle bir araya gelebilen ara parçalarla, çocukların hem tasarım aşamasında kendi oyuncaklarını üretmelerini, hem de kullanım aşamasında bu oyuncakları değiştirip dönüştürmelerini hedefledik" dedi.

Farkındalık yarattık



Çocuk Dostu Topluluğu Kurucusu Elif Gürkan da çocukların sağlıklı gelişiminin çocuk dostu olmayı gerektirdiği kadar çevre dostu olmayı da gerektirdiğini belirterek, "Bu anlamda ekoloji temelli faaliyetlerle çocuklarda doğaya yönelik farkındalık geliştirmeye çalışıyoruz. Bu atölyeye de bu kapsamda baktık. 'Çocuk İçin Çocukla Birlikte' felsefesinden yola çıkarak bünyemizdeki Çocuk Meclisi ile tüm çalışmalarımızı çocuk katılımı ekseninde yürütüyoruz. Bu atölyede de İzmir'in farklı noktalarından cocukdostu.org'un davetlisi olarak gelen çocuklar, Çocuk Meclisi üyelerimizin kolaylaştırıcılığında açık tasarımla ileri dönüşümü deneyimledi" dedi.



Parayla satın alınamayacak ürünler

Çocuk Meclisi Başkanı Karan Turunçcular ise "Atık ve gereksiz eşyaları elden geçirerek kalabalıktan arındık. Farklı eşyaları oyuncağa dönüştürerek atık miktarımızı dolayısıyla ekolojik ayak izimizi azalttık. İstediğimiz renklerde, şekillerde kişiselleştirerek hiçbir oyuncakçıda bulamayacağımız benzersiz oyuncaklar ürettik. İstesek bile parayla satın alamayacağımız, yaratıcılığımızı besleyen, sevgiyle ürettiğimiz bu oyuncaklar bize harika bir deneyim yaşattı ve keyifli bir anımız oldu" şeklinde konuştu.