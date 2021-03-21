Atıklardan müzik aletleri yapıyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki atölyesinde kanun yapan Burçin Bayar Babaoğlu (34), geri dönüşüme ayrılan malzemelerden ukulele ve minyatür gitar imal etmeye başladı. Belediyenin desteği ile kurulan atölyede Babaoğlu, her yaştan kursiyere ukulele ve minyatür gitar yapımı öğreterek, atıkları geri kazanıyor

Ege Üniversitesi Konservatuvarı Çalgı Yapım Bölümü'nü bitirdikten sonra Karşıyaka'da kendi atölyesini kuran evli ve 1 çocuk annesi Burçin Bayar Babaoğlu, Türkiye'nin bilinen tek kadın kanun yapım ustası. Atölyesinde kanun üretimini sürdüren Babaoğlu, geri dönüşüm malzemeleriyle çeşitli müzik enstrümanları başta olmak üzere değişik dekoratif malzemeler yapıyor. Tavladan kurabiye kutusuna, el küreğinden yağ tenekesine kadar çeşitli malzemeleri kullanarak Babaoğlu, ukulele ve minyatür gitar üretti. Karşıyaka Belediyesi'nin de katkılarıyla dikkat çeken geri dönüşüm malzemelerden üretilen enstrümanlar için atölye kurulmasına karar verildi. Babaoğlu, belediye tarafından kurulan atölyesinde ise salgından sonra geri dönüşüm malzemelerinden enstrüman yapmayı öğretmeyi planlıyor.

'TAVLADAN GİTAR YAPARAK BAŞLADIM'

Geri dönüşüm malzemelerinden enstrüman yapmaya başlamasının öyküsünü ise Babaoğlu şöyle anlattı:

“Haber de gördüm; Afrika'da bir çocuk, yağ tenekesine ağaç sapı takarak iplik bağlamış ve müzik aleti yapmıştı. Benim de eski bir tavlam vardı, ondan gitar yaparak başladım. Sonra takı kutusundan bir ukulele ürettim. O dönemde ukulele çalmaya heveslenmiştim. Sonrasında birçok farklı atık eşyadan ukuleleler yaptım. Minyatür enstrümanlar da ürettim. İlk minyatür gitarı da eşime hediye ettim. Sonrasında siparişler gelmeye başladı. Şimdi ise Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın desteğiyle geri dönüşüm atölyesi kuruyoruz. Amacımız kurs açmaktı; ne yazık ki pandemi nedeniyle ertelendi. Şu an atölyemizi kuruyoruz. Pandemiden sonra da kursumuzu açarak; geri dönüşüm malzemelerinden müzik enstrümanı yapmayı öğreteceğiz."

‘KIZIMIN DA HAYATINDA MÜZİK OLMASINI İSTERİM’

Geçen yıl bir kızı olduğunu söyleyen Babaoğlu, “Pandemiyle birlikte önceliklerimiz değişti. Atölyeme, fazla gelemedim. Evde enstrüman yapıp, kızıma şarkı söyledim. Videolarımızı çekip, sosyal medya hesabımızdan paylaştım. Türkiye'nin tek kadın kanun yapımcısı olmak benim için çok değerli. Kızıma da böyle bir yol çizmek istiyorum. Umarım hayatında müzik olur ve bu işi sürdürür” ifadelerini kullandı.