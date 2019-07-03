Atıkların gelirleri LÖSEV'e

William Ellery Channing’in “Sanat ruhun zaferidir” sözü ile konuklarına kapılarını açan, çeşitli atıklardan oluşturulan eserlerle sanatseverlerin beğenisine sunulan “Çöpten Sanata” isimli sergi, İzmir Ticaret Odası Sergi Salonu’nda açıldı

“Sıfır Atık Projesi” kapsamında sanatçı Dilek Saygı’nın otuz parça eserinden oluşan sergi, İZTO Sergi Salonu’nda görülebilir.

Çeşitli atık materyallerle oluşturduğu eserleri bir tuvale monte ederek üç boyutlu resim gibi sanat eserlerini ortaya çıkardığını söyleyen sanatçı Dilek Saygı, küresel kirliliğe dikkat çekmek ve ileri dönüşüm adını verdiği anlayışla, sanat eserine evrilen materyallerin aslında ne kadar farklı amaçlarla kullanılabileceğine vurgu yapmak istediğini söyledi.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi El Sanatları Bölümü mezunu Dilek Saygı, ileri dönüşümün dünyamızda hakim olması gerektiğini belirterek “Kirlenen denizler, zehirlenen hava, delinen ozon ve kullanılamaz hale gelen yeryüzü topraklarının, hepsinin sebebi insanoğlunun atıkları. Atığa farklı bir gözle bakarsak onu bambaşka bir şeye dönüştürme yeteneğimiz de mevcut aslında. Dünyayı farklı bir gözle görmenin zamanı geldi, üstünde yaşadığımız küre için bu şart. Herkesi geri dönüşüme, atık yönetimi konusunda duyarlı olmaya çağırıyorum” diye konuştu.

İnşaat sektörünün önde gelen firmalarından biri olan PİYAP İnşaat A.Ş.’de yönetici asistanı olarak görev yapan Saygı, elde edeceği gelirin yüzde yirmisini LÖSEV Vakfı ve kimsesiz çocuklar yararına bağışlayacağını dile getirdi. Hayallerini gerçekleştirmesinde her türlü desteği veren ve firma olarak geri dönüşüm kampanyasını destekleyen PİYAP İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şiyar Ertene’ye minnet ve şükran borçlu olduğunu vurguladı.