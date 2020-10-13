Atlar başıboş kalmayacak!

Karşıyaka’da uzun yıllardan bu yana süregelen ve hem çevreyi hem de hayvan sağlığını tehdit etmesi nedeniyle yoğun şikayetlere neden olan ‘başıboş at’ sorunu, Karşıyaka Belediyesi’nin girişimleri sonucunda kalıcı çözüme kavuştu.

İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun kararıyla bundan böyle, başıboş halde gezen atlara belediye ekipleri tarafından el konulacak ve doğal yaşam alanlarına salınacak. Başıboş at sorunuyla uzun zamandır mücadele eden Karşıyaka Belediyesi, daha önce ilçe genelinde yakaladığı atları Valilik kararı doğrultusunda Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na teslim ediyordu. Sahipleri de atlarını kurumdan geri alıyor; çöplerden, park ve bahçelerden beslenmeleri için tekrar sokaklara salıyordu. Caydırıcı bir yaptırım olmaması nedeniyle sürekli tekrar eden soruna kalıcı çözüm sağlanması için harekete geçen Karşıyaka Belediyesi, konuyu İzmir Valiliği’ne bağlı İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun gündemine getirdi. Geçtiğimiz günlerde toplanan kurul, başıboş atlara belediye ekipleri tarafından el konulmasına, ardından da Yaban Hayatı ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün belirleyeceği doğal yaşam alanlarına bırakılmasına karar verdi. Ayrıca, tüm İzmir genelinde geçerli olan kararla ilgili süreçleri yönetmek üzere; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Bayraklı Belediyesi, Yaban Hayatı ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Karşıyaka ve Bayraklı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerinin katılımıyla bir komisyon kuruldu.

Özgürlüğe kavuşacaklar

İl Hayvanları Koruma Kurulu tarafından alınan kararın, caydırıcı niteliği ile başıboş at sorununa kalıcı çözüm sağlayacağına inandıklarını belirten Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı “Kent merkezinde başıboş halde dolaşırken ya da çöpleri karıştırırken gördüğümüz atların neredeyse tamamı sahipli, ancak kayıtlı değil. Çoğu at arabalarında, kağıt ve hurda toplama faaliyetlerinde kullanılıyor. Sahipleri yem giderlerini azaltmak için bu atları kent içine salıyor. Bu durum da hayvan ve insan sağlığını tehdit ediyor, çevre kirliliğine yol açıyor ve trafikte tehlike yaratıyor. Bu karar öncesinde bizim yakalayıp nakil aracımızla Bornova’daki merkeze teslim ettiğimiz atlar, sahipleri tarafından sadece beyanla ve çok düşük bir miktar olan günlük beslenme bedelinin ödenmesi karşılığında geri alınabiliyordu. Yani mevzuat boşluğu vardı. Artık bu durum değişti. Atların ‘sahibiyim' diyen kişilere geri verilmesi söz konusu olmayacak. Bu durum da caydırıcılık yaratacak ve sahipleri ya atları kullanmaktan vazgeçecek ya da sokaklara salmayacak. Bizim yakalayacağımız atlar da doğal yaşam alanlarına ve özgürlüklerine kavuşacak. Bu anlamda İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun aldığı karar çok önemlidir. Tüm katkı sağlayanlara teşekkür ediyoruz” dedi.