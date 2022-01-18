OKULLARA KAR TATİLİ
OKULLARA KAR TATİLİ
0
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
0
DÜĞÜN GÜNÜ ALDATILDI
DÜĞÜN GÜNÜ ALDATILDI
0
HAVA SOĞUK DEDİ SAHNEYE ÇIKMADI!
HAVA SOĞUK DEDİ SAHNEYE ÇIKMADI!
0

Atletizmde Bayraklı farkı

Bayraklı Belediyesi, farklı spor branşlarında elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Belediyenin atletizm sporcuları, İzmir Deneme U-14 Yarışları’nda 7 farklı derece elde etti. Başkan Serdar Sandal “Bayraklı artık sporda da marka kent olma yolunda ilerliyor. Farklı branşlarda elde edilen başarılar hepimizin göğsünü kabartıyor. Çocuklarımızı kutluyorum” dedi

Atletizmde Bayraklı farkı
18 Ocak 2022 Salı 13:44

İzmir Soner Coşan Atletizm Salonu ve Seha Aksoy Atletizm Sahası’nda düzenlenen Şehirlerarası Deneme U-14 Yarışları’na 35 kulüp katıldı. 20 sporcuyla yarışan Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sporcularının elde ettiği 7 farklı derece ile başarı listelerine atletizmi de ekledi. U-14 yaş kızlar 60 metre Engellide Melis Nur Sağlam İzmir 1’incisi, Simge Küçükçiftçi İzmir 2’ncisi oldu. 1000 metrede Belinay Kundaksız İzmir 5’inciliğini, U-14 yaş Erkekler 60 metre Engellide Uğur Aydemir İzmir 3’üncülüğünü, 1000 metrede Erdal Can Hekimoğulları İzmir 3’üncülüğünü, Yaman Yolcu ise İzmir 5’inciliğini kazandı. U-16 yaş erkekler 60 metre sprinte yarışlarında da Batuhan Çim İzmir 4’üncülüğünü elde etti.

SPORA DESTEKLER SÜRECEK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı artık sporda da marka kent olma yolunda ilerliyor. Farklı branşlarda elde edilen başarılar hepimizin göğsünü kabartıyor. Sporcularımızın başarılarıyla Bayraklı’nın imajına da katkıda bulunuyoruz. Bayraklılı çocuklarımızın sporda daha büyük başarılar elde etmesi ve ilçemizden yeni sporcularımızın Türkiye’de, Avrupa ve dünyada dereceler kazanabilmesi için üzerimize düşeni her zaman yapacağız” dedi.

Etiketler; #bayraklı #bayraklı belediyesi
Önceki Haber
Daha yeşil bir Ödemiş için çalışmalar sürüyor
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın büyük suçu hoşgörüyü yok etmek oldu!
Daha yeşil bir Ödemiş için çalışmalar sürüyor
Daha yeşil bir Ödemiş için çalışmalar sürüyor
0
Akaryakıt fiyatları yükseldi, İzmir'de deniz ulaşımına ilgi arttı
Akaryakıt fiyatları yükseldi, İzmir'de deniz ulaşımına ilgi arttı
0
İzmir'deki trans birey cinayetiyle ilgili 1 tutuklama
İzmir'deki trans birey cinayetiyle ilgili 1 tutuklama
0
İEÜ’deki satışta yeni gelişme: Mahkeme idareden savunma istedi
İEÜ’deki satışta yeni gelişme: Mahkeme idareden savunma istedi
0
Omicronla birlikte İzmir'de vaka sayısı 8 kat arttı!
Omicronla birlikte İzmir'de vaka sayısı 8 kat arttı!
0
İzmir'de okul müdürüne şantaj ve taciz suçlaması!
İzmir'de okul müdürüne şantaj ve taciz suçlaması!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.