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Av tüfeği ile eşini yaraladı, yanındaki kişiyi öldürdü!

İzmir'in Çeşme ilçesinde, kendisini aldattığını öne sürdüğü karısını yaralayan, karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü kişiyi de öldüren şüpheli, yakalandı

Av tüfeği ile eşini yaraladı, yanındaki kişiyi öldürdü!
06 Kasım 2021 Cumartesi 12:47

C.S. (48), dün akşam eşi G.S'ye (42) İzmir'e gideceğini söyleyerek, Alaçatı Mahallesi'ndeki çalıştırdığı marketten ayrıldı.

Bir süre sonra av tüfeğiyle dönen C.S, bölgede butik işleten B.I. (41) ile eşini marketin önünde bir arada gördü.

C.S, çıkan tartışmanın ardından av tüfeğiyle eşi G.S. ile B.I'ya ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Çeşme Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan evli ve iki çocuk babası B.I, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan G.S. ise aynı hastanedeki müdahalenin ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Şüpheli, olay yerine gelen Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının ifadesinde eşinin, kendisini komşusu da olan B.I. ile aldattığına dair elinde ses kaydı bulunduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #çeşme #karısını vurdu #çeşme cinayet
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