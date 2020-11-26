Avcılar İnşaat'tan yeni nesil yatırım

Avcılar İnşaat, "Yeni Nesil Yatırım" modeliyle yine rekor kırdı. Bornova'daki yeni proje Avcılar Next'in temelleri henüz atılmasına karşın yüzde 85'i satıldı. Avcılar Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı "Bu, Avcılar'a duyulan güvenin kanıtıdır" dedi

Avcılar Exclusive Bayraklı'yı planlananandan 8 ay önce teslim edecek olan ve bu açıdan sektöründe rekora imza atan Avcılar İnşaat, Bornova'daki yeni projesinde ise yeni nesil yatırımı hayata geçirdi. Bornova'da alışveriş merkezleri, üniversiteler, kolejler ve hastanelerle çevrelenen alanda, 240 bağımsız bölümden oluşan Avcılar Next projesinin temeli kısa süre önce atıldı, Yeni Nesil Yatırım modeliyle satışa sunuldu. Henüz temeli yeni atılmasına karşın projenin yüzde 85'i satıldı. Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Şener Avcı, Yeni Nesil Yatırım modelinin tamamıyla kendilerine özgün olduğuna dikkat çekerek "Yatırımcıya bir evden daha fazlasını sunmak için yola çıktık. Büyük ilgi gördük. Düşük metrekarelerle bile yüksek yatırım getirisi sağlayan, önce alana daha fazla kazandıran bir sistem geliştirdik. Yatırımcıyı maddi-manevi koruyan, aylık gelirini garanti altına alan bir model bu. Yeni Nesil Yatırım ile garantili kira desteği, aidat garantisi, teknik servis desteği, dekorasyon ve kiralama desteği sunuyoruz. Böylece artık gayrimenkul yatırımı bir uğraş olmaktan çıkıyor. İlk günden yatırımcı kazanmaya başlıyor" dedi.



Güvenin kanıtı

Avcılar Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, bu projenin de erken teslim edileceğini açıkladı. Avcı “Bu projenin net teslim tarihi Haziran 2022 olmasına rağmen, biz 2021’de teslim etmeyi planlıyoruz. Şartlar ne kadar zor olursa olsun hız kesmeyeceğiz” dedi. Avcılar Next'in henüz temelinin atılmadan büyük bir ilgi gördüğünü, proje lansmanını dahi yapmadan satışın yüzde 85'e ulaştığını söyleyen Avcı, bu durumun kendilerine duyulan güvenin kanıtı olduğunu ifade etti. İdris Avcı "En başından beri bizi var eden bu şehir için tek bir hedefimiz var. İzmirlilere, yatırımcılarımıza modern ve rahat yaşam alanlarını sağlayabilmek. İzmirlilerin bize duydukları güven sayesinde büyük işler başardık. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde bile yatırım için Avcılar İnşaat tercih ediliyor. Bunun altında yatan tek şey ise yaptığımız işe duyulan güven" diye konuştu.



Depremzedelere destek

Avcılar İnşaat, İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından ellerindeki tüm stok gayrimenkulleri evleri depremzedelerin hizmetine açtı. 100'ün üzerinde aile, yeni dairelere yerleşti. Aidat, elektrik, su, doğalgaz gibi giderleri de dahil olmak üzere 4 milyon lira tutarındaki tüm ödenekleri Avcılar üstlendi. İdris Avcı "Yaşadığımız bu acı doğa olayı, bize sağlıklı ve güvenli konutlar üretmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.



Tamamı eşyalı

Forum Bornova'nın hemen yanında, çevre yoluna bir dakikalık mesafede hayata geçecek Avcılar Next projesinde tüm detaylar düşünüldü. 10 bin metrekare arsa üzerine kurulacak proje üç bloktan oluşacak. Bunlardan ikisi konut ve ticari ünitelerden, diğeri ise sosyal alanlar ve ticari üniteler olacak. Stüdyo tipi dairelerinin yanı sıra 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri yer alacak. Tamamı eşyalı dairelerin hepsinde birer balkon bulunacak.



Kazandıran yatırım

Avcılar Next Projesinde daireler 5 bin TL peşinat ve 5 bin TL’ye kadar kira garantisi ve ticari alanlar ise ayda 10 bin liraya varan kira garantisiyle satışa sunuldu. Teknik servis hizmeti garantisi, full eşyalı, aidatın olmadığı projede tapu harcı da bulunmuyor.



Benzersiz sosyal alan

Avcılar Next’ten bir daire sahibi olan, 1000 metrekarelik bir sosyal alan da kazanmış olacak. Kütüphanesi, çarşısı, kapalı otoparkı, fitness merkezi, saunası, pilates ve kick boks alanları, jakuzi odası, yüzme havuzu, cep sineması, eğlence salonu ve benzersiz diğer özellikleriyle yaşam, dört duvar arasından çıkarılacak.



Dev Gençlik Parkı

10 bin metrekarelik Avcılar Next'in, 6 bin metrekaresine konut ve ticari alan, 4 bin metrekaresine ise Gençlik Parkı’nın inşa edilecek. Gençlik Parkı, amfisi olan, gençlerin müzik ve eğlence etkinlikleri yapabilecekleri, ücretsiz internetin olacağı bir alan olarak tasarlandı. Mevcut parklardan farklı olarak tamamen gençlere hitap edecek.



Kazandıran yatırım

Avcılar Next Projesinde daireler 5 bin TL peşinat ve 5 bin TL’ye kadar kira garantisi ve ticari alanlar ise ayda 10 bin liraya varan kira garantisiyle satışa sunuldu. Teknik servis hizmeti garantisi, full eşyalı, aidatın olmadığı projede tapu harcı da bulunmuyor.