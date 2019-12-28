Avcılar İnşaat umut oldu

Avcılar İnşaat'ın destekleriyle yenilenen SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Seviye IV Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi hizmete açıldı. Avcılar İnşaat Kurucu ve Onursal Başkanı Hikmet Avcı "Doğan her bebek bizim için, ülkemiz için yeni bir umut" dedi.

Avcılar İnşaat Kurucu ve Onursal Başkanı Hikmet Avcı'nın katkısıyla yenilenen SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Seviye IV Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi dün törenle hizmete girdi. Törene hayırsever Hikmet Avcı, eşi Naime Avcı, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi sağlık çalışanları katıldı.

Binlerce hayata dokunacağız

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, herkesin en önem verdiği konunun sağlık olduğunu belirterek "Biz sağlık yöneticilerinin görevi de vatandaşlarımıza kaliteli ve eşit sağlık hizmeti ulaştırmak. Bunu sağlayabilmek için arz ve talep birbirini dengelemeli, dengelemediği zaman bağışlarıyla devletin yanında duran milletimizin büyüklüğü ortaya çıkmalı" dedi. Yenilenen yeni doğan bakım ünitesi için 1 milyon 300 bin TL harcandığını belirten Öztop "Bu rakamın büyük bir kısmını karşılayan bağışçımız Hikmet Avcı'ya teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki bu ünite binlerce bebeğin hayatına dokunacak" diye konuştu. Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ise, İzmir'deki doğumların yüzde 30'unun burada gerçekleştiğini hatırlatarak "Doğan bebeklerin de yaklaşık yüzde 10'u yani her gün iki, üç bebek prematüre olarak doğuyor. Yeni ünite bu açıdan hayati önem taşıyor. Hayırsever Hikmet Avcı'ya bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.

Sağlıklı nesiller inşa edelim

Hikmet Avcı ise İzmir'in kendileri için büyük önem taşıdığını ifade ederek "En değerli varlığımız, umudumuz çocuklarımız. Biz her şeyden önce sağlıklı ve mutlu nesiller inşa etmek istiyoruz" diye konuştu. Destek vermekten mutluluk duyduklarını belirten Avcı "Çocuklarımız için ne yaparsak yapalım az. Onlar doğdukları andan itibaren yalnızca sağlık ve sevgimize ihtiyaç duyuyorlar. Biz de onların güzel günler görmeleri, iyi şartlarda yaşamaları için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi. Tören sonunda Avcılar İnşaat Kurucu ve Onursal Başkanı Hikmet Avcı'ya İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop ve Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu tarafından teşekkür plaketi ile teşekkür belgesi ve eşi Naime Avcı'ya da çiçek takdim edildi. İzmir'deki doğumların yüzde 30'unu karşılayan SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yenilenip, seviye atlayan Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi 35 yatak kapasitesi ile hizmet verecek. Doğum evinde de faliyet gösteren klinik aynı zamanda bir yan dal eğitim kliniği ve içinde Anne Sütü-Emzirme Danışmanlığı da mevcut. Kısa süre önce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Seviye 4" tescilini alan hastanede en üst düzey tedaviler uygulanacak.