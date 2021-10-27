AVM'de sürpriz gösteri!

Gaziemir Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği flash mob etkinliğinde, Sevgi Yolu ve Optimum AVM dans pistine döndü

Cumhuriyetin ilanının 98. yılını bir hafta sürecek etkinliklerle kutlayan Gaziemir Belediyesi, bayram etkinlikleri kapsamında flash mob gösterisi düzenledi. Sevgi Yolu ve Optimum AVM’de düzenlenen gösteride, Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Ekibi’nin oyuncuları ve kursiyerleri bir anda dans etmeye başladı.

Zeybek oynamaya başlayan topluluğu, yurttaşlar şaşkın bakışlarla seyretti. Geleneksel müzikler eşliğinde oyunlarını sergileyen topluluğa eşlik eden yurttaşlar, dans ederek doyasıya eğlendi. Topluluğun bir anda dans etmesiyle başlayan etkinlik, dans gösterisinin ardından dansçıların hızlıca dağılmasıyla son buldu. Gaziemir Belediyesi yetkilileri, ilçenin farklı noktalarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bu tür sürpriz etkinliklerin devam edeceğini açıkladı.