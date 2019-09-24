AVM'de tarihi eser kaçakçılığı

Torbalı'daki bir alışveriş merkezinin otoparkında, geç Helenistik döneme ait olduğu belirtilen heykel başını satmaya çalıştığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

AVM'de tarihi eser kaçakçılığı
24 Eylül 2019 Salı 15:58

Torbalı'da bir alışveriş merkezinin otoparkında, tarihi eser alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, operasyon başlattı. Takibe alınan D.B. ve E.G, alışveriş merkezinin otoparkında yakalandı. Zanlıların aracında yapılan aramada geç Helenistik döneme ait olduğu belirtilen heykel başı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
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