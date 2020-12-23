AVM'de 1 günde 2 yangın 

Bornova'da, bir alışveriş merkezinde aynı gün içerisinde iki kez yangın çıktı. Meydana gelen iki yangın da büyümeden kısa sürede söndürüldü. 

AVM'de 1 günde 2 yangın 
23 Aralık 2020 Çarşamba 14:47

Önceki gün saat 22.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi'nde bulanan bir alışveriş merkezinin otoparkında bulunan bir oto yıkama dükkanında yangın çıktı. İddiaya göre, elektrik aksamından kaynaklı çıktığı ileri sürülen yangını gören güvenlik görevlileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar kapsamında, yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Öte yandan, aynı alışveriş merkezindeki başka bir iş yerinde ise sabah saatlerinde yangın çıktığı, yangının büyümeden söndürülüğü öğrenildi.  Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


 

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