AVM otoparkında tarihi eser operasyonu

Karşıyaka'da, alışveriş merkezinin otoparkına yapılan operasyonda, çeşitli dönemlere ait 16 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

AVM otoparkında tarihi eser operasyonu
30 Ekim 2019 Çarşamba 11:07

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinin otoparkında tarihi eser alışverişi yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda, otoparka yapılan baskında, 4 Lidya dönemine ait altın gümüş karışımı sikke, 6 Helenistik, Roma, Bizans dönemine ait gümüş sikke, 5 takı parçası ve 1 mühür olmak üzere 16 parça tarihi eser ele geçirildi. Yapılan incelemede eserlerin orijinal olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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