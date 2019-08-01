AVM yerine esnafı tercih edin

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüketicilere seslenen İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, bayram alışverişlerinde AVM ler yerine yerli malının en fazla bulunduğu esnaf sanatkarların tercih edilmesini istedi.

Türk toplumunda arefe ve bayram alışverişlerinin farklı bir önemi olduğuna dikkat çeken İESOB Başkanı Mutlu, 'Kendimizin ve ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılarken, yardımlaşma duygusu ile çevremize de faydalı olmaya çalışırız. Dayanışma duygusunun hakim olduğu alışverişlerin esnaf sanatkarlardan yapılması ise kanaatimizce daha anlamlı olacaktır' dedi.

Ortak dostumuz

Esnaf sanatkarların Türk toplumunda farklı konumda bulunduklarını hatırlatan Mutlu, 'Üyelerimiz sadece ekonomik alanda değil, sosyal ve kültürel yaşamda da farklı işlevler üstlenmişlerdir. Ancak bu önemli konumlarına rağmen hak ettikleri yerde bulunmamakta, sıkıntılı günler yaşamaktadırlar. Büyük mağazaların haksız rekabeti, sokak aralarına kadar giren hipermarketler, günümüzde alışveriş kültürünün değişmesi üyelerimizi oldukça zorlamaktadır.

Oysa esnaf sanatkarlar hepimizin ortak dostudur. Her ailede esnaflık yapan mutlaka bir akrabamız, tanıdığımız bulunmaktadır. Bu çerçevede tüketicilerin bayram alışverişlerinde ihtiyaçlarını üyelerimizden temin etmeleri, toplum içindeki güç birliğini ve sevgi ortamını da geliştirecektir.' diye konuştu.

Ekonominin gereği

Alışverişlerde küçük işletme tercihinin aynı zamanda ekonominin de gereği olduğunu vurgulayan Başkan Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Çoğu yabancı sermayeli AVM'lerin ucuz ürün satmak adına kalitesine bakmaksızın raflarını yoğun şekilde ithal ürünlerle doldurdukları bilinen bir gerçektir. Bu durumda, alışverişlerin büyük kısmının hipermarketlerden yapılması, cari açık, işsizlik, üreticilerin zora düşmesi gibi ekonomik sorunların yanı sıra, yüksek miktarda sıcak paranın yurtdışına çıkışına da yol açmaktadır. Oysa esnaf sanatkarlar kazançlarını yine kendi çevrelerinde harcamakta, bulunduğu çevrenin, ilin ticari sirkülasyonuna önemli katkılar sağlamaktadırlar.

Yerli malı

Esnaf sanatkarların bir başka özelliği de, yerli ürünleri en fazla satan kesimi oluşturmalarıdır. Türkiye'de yerli üretimin iç taleple uyumlu olmaması, ekonomide yapısal sorunlara neden olmaktadır. Günlük yaşamda yoğun tüketilen ürünlerin çoğunluğu maalesef ya ithal edilmekte ya da büyük oranda ithal girdi ile üretilmektedirler. İthal ürünlere olan rağbet ise, pek çok ekonomik sorunu beraberinde getirmektedir.

Bu sıkıntıların giderilmesi, ancak ülkemizde üretilen malların tüketimine öncelik verilmesi ile mümkün olabilecektir. Türkiye'de üretilen malların etiketlerinde, Ticaret Bakanlığı'nca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretler kullanılmaktadır. Vatandaşların alışverişlerinde benzer yerlisi varsa ithal ürünü tercih etmemesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bu noktada genellikle yerli ürünleri satan veya bizzat üreten, milyonlarca insanın geçimine imkan veren esnaf sanatkarlarımıza pozitif ayrımcılık yapılmasının önemi de ortaya çıkmaktadır. Yerli malı kullandığımız, küçük işletmelere sahip çıktığımız ölçüde ülkemizin geleceği daha aydınlık olacaktır.'