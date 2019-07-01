Avrupa'dan yeterlilik belgesi aldılar

Avrupa Birliği bünyesinde yürütülen Mahir Eller Projesi'nde, İzmir'in 14 kadın metro ve tramvay sürücüsü sınavı başarıyla geçerek mesleki yeterliliğini kanıtladı

Programa dahil olan İzmir Metro A.Ş.'nin üç meslek gurubundaki 69 personeli de yeterlilik belgesi almaya hak kazandı.

Avrupa Birliği bünyesinde yürütülen Mahir Eller Projesi'ne İzmir'in kadın metro ve tramvay sürücüleri de katıldı. Çeşitli iş kollarında personelin mesleki yeterliliğini belgelendiren sınavlara, en kalabalık kadın sürücü grubuyla katılan kurum İzmir Metro A.Ş. oldu. İzmir'in 14 kadın metro ve tramvay sürücüsü sınavı başarıyla geçerek mesleki yeterliliğini kanıtladı. Programa dahil olan İzmir Metro A.Ş.'nin üç meslek gurubundaki 69 personeli de yeterlilik belgesi almaya hak kazandı.

Bir Avrupa Birliği Projesi olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile işbirliği içinde yürütülen 'Mahir Eller Projesi'ne İzmir Metro A.Ş., bünyesindeki 3 meslek grubu da dahil edildi. Proje kapsamında, 'Kent içi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı' ve 'Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü' meslek gruplarında personeli belgelendirilen ilk kurum olmayı başaran İzmir Metro A.Ş. proje kapsamında en fazla kadın sürücü personeli barındıran kurum olma unvanını da elde eti.

Kadının yeri var

Projeye dahil edilen, İzmir Metro A.Ş.nin 16 personeli, 'Kent içi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı', 33 personeli 'Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü', 20 personeli ise 'Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü' kategorilerinde yeterlilik belgesi almaya hak kazandı. 'Katener Bakım Personeli' ve 'Trafik Kontrolörü' meslek gruplarında proje kapsamında belgelendirilen ilk kurum İzmir Metro A.Ş. oldu. 'Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücülüğü' programına katılan İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı'nda görevli 20 tren sürücüsünün 14'ünün kadın olması da dikkat çeken bir diğer unsurdu.

İzmir'in kadın metro ve tramvay sürücüleri, projede kadınların en yoğun olarak temsil edildiği meslek grubunu oluşturdu. Programa katılanlar yeterlilik belgesine hak kazanmak için önce teorik sınava tabi tutuldu, başarı olanlar ise sahada sınava alındı. Değerlendirme, ulusal meslek standartlarına ve yeterliliklerine göre yapıldı. Böylece projeye dahil edilen İzmir Metro A.Ş. personelinin tamamı, yeterliliğinin 'Ulusal Meslek Standartları'nda olduğunu kanıtladı. n Ayça Yeriş

Personel yeterliliği tescilleniyor

Avrupa Birliği finansmanı ile yürütülen proje, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile 12 ilde mesleki yeterliliği tescillenen personel yetiştirmeyi amaçlıyor. Projenin İzmir ayağını Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) yürütüyor.