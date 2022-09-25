Avrupa Ödülü İzmir'in!

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından verilen Avrupa Ödülü’ne bu yıl İzmir layık görüldü. Smyrna Antik Agora’da düzenlenen ödül töreninde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu ödülü yüreği çokluk içinde birlik için atan 4,5 milyon İzmirli adına alıyorum. Güzel İzmir’in güzel çocuklarına ve güzel gençlerine emanet ediyorum” diye konuştu. Gurur gecesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu da katıldı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) tarafından Avrupa değerlerini en iyi temsil eden kent seçilerek 2022 Avrupa Ödülü'nü almaya hak kazanan İzmir, ödülü simgeleyen heykelciğine kavuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kent adına başvuruda bulunduğu programında İzmir’e layık görülen ödül İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e verildi.

Symrna Antik Agora’da düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri ve AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu Başkanı Selin Sayek Böke, CHP yöneticileri ve milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Sekreteri Despina Chatzivassiliou-Tsovilis, AKPM Avrupa Ödülü Alt Komitesi Başkanı Carmen Leyte ve çok sayıda davetli katıldı.

Ödül İzmir’in çocuklarına ve gençlerine emanet

Açılışta konuşan Başkan Tunç Soyer, “Hiç şüpheniz olmasın. Kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir, kadirşinastır. Türkiye’yi İzmir’le birlikte çok daha umutlu ve bereketli günlere ulaştırma mücadelenizde sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz” dedi. Başkan Soyer, ödülü yüreği çokluk içinde birlik için atan 4,5 milyon İzmirli adına aldığını ifade ederek “Bu ödülü güzel İzmir’in güzel çocuklarına ve güzel gençlerine emanet ediyorum” diye konuştu.

İzmir’i dünyayla entegre ediyoruz



Ülkenin giderek daha çok içine kapandığı bir dönem yaşadığını vurgulayan Başkan Soyer, “Ekonomik krizle, hayat pahalılığı ile mücadele ediyor. Tüm olumsuz koşullara karşın biz İzmir'i dünyayla entegre ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü mali yönetimiyle AAA kredi notunu taşımayı sürdürüyoruz. Buca Metrosu’nda olduğu gibi büyük ölçekli uluslararası yatırımları ülkemize çekmeye devam ediyoruz. Şehrimiz, ortaya koyduğu özgün şehircilik vizyonu nedeniyle dünyanın ilk CittaSlow Metropolü ilan edildi. Fuarlar başta olmak üzere çok sayıda uluslararası buluşmayı şehrimize getirerek İzmir’i, Akdeniz ve dünya şehirleri için bir köprü haline getiriyoruz. Brüksel’de ve Almanya’nın 5 şehrinde İzmir Evleri’ni açtık ve böylece Avrupa’yla şehrimiz arasında ekonomik ve kültürel işbirlikleri kuruyoruz. Tüm bunlar İzmir’de savunduğumuz demokratik değerlerin ve dünyaya açık bir yerel yönetim anlayışımızın sonucu” şeklinde konuştu.

Böke: “İzmir cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ışık tuttuğu için bu ödülü alıyor”



AKPM Sosyal İşler Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu Başkanı ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları diyen bir geleceği inşa edeceğimizi bu ödülden daha büyük hiçbir şey söyleyemez. Avrupa bir değer bütünüdür, bir coğrafya değildir sadece. O bütünün içinde katılımcı demokrasi, kadın erkek eşitliği, adalet ve hukukun üstünlüğü, doğayla barışık yaşayan sürdürülebilir kalkınma perspektifi vardır. AKPM bu değerleri yaşatan, geleceğe taşıyan şehirlere bu ödül veriyor. İzmir bu değerleri var ettiği için, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ışık tuttuğu için bu ödülü alıyor. Gönülden tebrik ediyorum” dedi.

AKPM Genel Sekreteri Despina Chatzivassiliou-Tsovilis ise şöyle konuştu: “İnsan hakları için çalışıyoruz. İzmir'de sesimiz daha fazla duyulacak. Avrupa Konseyi bahçemiz daha kapsayıcı hale geliyor. İzmir bizim en güzel çiçeklerimizden bir tanesi.”

Başkan Soyer’e teşekkür

AKPM Avrupa Ödülü Alt Komitesi Başkanı Carmen Leyte, “Bu ödülü alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Belediyelere verilen en yüksek ve benzersiz olan bu ödülü sunmak için buradayız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte tutarlı şekilde çalışmalar yürütüyor. Bugün Avrupa Konseyi tarafından haklı olarak size verilen bu ödül, şehrin tarihinde bir doruk noktasını işaret ediyor. Aynı zamanda Türkiye'yi de onurlandırdınız. Bu ödül hem kamusal hem de özel alanda şehrimizde yıllar içerisinde kalıcı olarak yer alan çoklu dinamiklerin kalıcı bir sonucu. Diğer ülkeler ve kültürlerle de karşılıklı öğrenmeye, çevre ve insan haklarına saygıya dayanıyor. İzmir artık dünyada 24 kardeş şehre sahip” dedi.

AKPM Avrupa Ödülü Alt Komitesi Başkanı Carmen Leyte, konuşmasının ardından ödülü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e verdi.

En üst seviyedeki ödül



1955’ten bu yana verilen Avrupa Ödülü, Avrupa vatandaşları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için en önemli araç olmanın yanı sıra Avrupa ideallerinin de yaygınlaştırılmasını sağlayan en üst seviyedeki ödül olarak tanımlanıyor. Ödülü alan kentlerin uluslararası görünürlüğü ve diğer belediyelerle iletişimi artıyor. Avrupa Ödülü, daha önce Şeref Bayrağı ve Şeref Plaketi kazanan başvuru sahipleri arasından her yıl bir veya iki belediyeye veriliyor.

İzmir Şeref Bayrağı ve Şeref Plaketi almıştı



1970’te “Şeref Bayrağı”, 2014’te ise “Şeref Plaketi” ödülüne layık görülen İzmir, uluslararası organizasyonlara üyeliklerini, yurt dışındaki kentlerle işbirliklerini, proje ortaklıklarını ve uluslararası faaliyetlerini anlattığı bir dosya ile 15 Ocak 2022’de Avrupa Ödülü’ne başvuru yapmıştı. İzmir Almanya'dan Bamberg ve Ingolstadt, Litvanya'dan Palanga, Polonya'dan Boleslawiec ve Ukrayna'dan Ternopil ile kısa listeye kalmıştı.