Avukata saldırıya HUDER İzmir’den tepki

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir avukatın, haciz işleminin uygulandığı işyerinin önünde saldırıya uğramasıyla ilgili açıklamalarda bulunan HUDER İzmir Şubesi Başkanı Avukat Halit Aydın Kayacan, bugün meslektaşlarına doğrultulan silahın tüm avukatlara ve topluma doğrultulduğunu belirterek saldırganın en ağır cezayı alması gerektiğini kaydetti.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir avukat haciz işlemini uygulandığı işyerinin önünde yere yatırılarak silahla rehin alındı. Saldırganın elinden güvenlik güçlerinin yardımıyla kurtulan avukatın tedavisine Ege Üniversitesi Hastanesi’nde devam edilirken söz konusu saldırıyla ilgili Hukuki Araştırmalar Derneği(HUDER) İzmir Şubesi Başkanı Avukat Halit Aydın Kayacan, açıklamalarda bulundu. Meslektaşlarına yapılan saldırının dehşet verici olduğunu ifade eden Kayacan, “Bugün bir meslektaşımıza doğrultulan silah tüm meslektaşlarımızla birlikte toplumun kendisine ve adalete doğrultulmuştur” dedi.



"Meslektaşımız karşı koysa canından olcaktı"

Gerçekleşen saldırının açıkça toplumun kendisine yapılan bir saldırı olduğunu belirten Kayacan, “Bu olay bir saldırıdan öte dehşettir. Toplumu temsil eden bizleriz. Hiçbir güce, iradeye bağlı olmaksızın hür bir şekilde haksızlığa uğrayan vatandaşın hakkını savunan bizleriz. Bugün en çok sahip çıkılması gereken meslek gruplarından biriyiz. Biz toplumun mahkemelerdeki vekiliyiz. Bugün bir meslektaşımıza doğrultulan silah tüm meslektaşlarımızla birlikte toplumun kendisine doğrultulmuştur. Görevimiz sırasında bize yönelik işlenen suçların hâkimlere, savcılara karşı işlenen suçlardan bir farkı yok. Bugün meslektaşımıza yönelik bu dehşet verici saldırıyı yapan şahıs tutuklu yargılanmalıdır. Suçun nevini dogru değerlendirmek bir elzemdir. Bu saldırı silahla tehdit, kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret, kamu görevlisine karşı kasten yaralama, kamu görevisine karşı silahla kişiyi hürriyetinden alıkoyma, görevi yaptırmamak için direnme suçlarının tüm unsurlarını barındırmaktadır.Uygulamanın ve yaptırımın kesinlikle caydırıcı olması gerekiyor. Bu saldırılara engel olunmak isteniyorsa kalıcı bir yaptırım ortaya koyulmalı. Bu şahıs en ağır cezayı almalı. Bu saldırı kanaatimizce aynı zamanda adam öldürmeye teşebbüstür. Meslektaşımız bugün en ufak bir refleksle karşılık vermiş olsa, karşı koymuş olsa canından olacaktı. Saldırgan hakkında açılan soruşturmanın HUDER İzmir Şubesi olarak en yakın takipçilerinden biri olacağız. Saldırıya ilişkin görüntülerdeki araç şoförünün de parmağıyla meslektaşımızı gösterdiğini görüyoruz. Şoför hakkında da şikâyette bulanacağız. HUDER İzmir Şubesi olarak bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi ve üzüntülerimizi iletiyoruz. Her aşamada kendisinin yanında olacağız” dedi.





“Üzerimizde karabulutlar dolaşıyor”

Avukatlarla ilgili çeşitli televizyon dizlerinde kötü bir algı oluşturulmaya çalışıldığını da ifade eden Kayacan, “Biz avukatlar saldırıya uğruyoruz, öldürülüyoruz. Çok yakın tarihlerde meslektaşlarımızın görevi esnasında öldürüldüğünün haberini aldık. Bugün de bir meslektaşımız görevini yaptığı sırada kalleşçe bir saldırıya uğradı. Son zamanlarda yaşanan bu saldırılarla açık şekilde görülmektedir ki, avukatların üzerinde karabulutlar dolaşıyor. Bunun sebeplerini doğru tespit etmek lazım. Adliye otoparkında savcının arabasının altına elindeki cübbe ve dosya ile bomba yerleştiren avukattan tutun, müvekkili tarafından aşağılanan ve el pençe duran avukata kadar, televizyon dizilerine baktığımızda avukatlarla ilgili senaryoların son derece endişe verici olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz avukatlar yargının üç temel ayağından biriyiz. Savunmanın temsilcisiyiz. Taşıdığımız cübbenin her bir renginin ayrı anlamı var. Dizilerde savunmanın haysiyeti, şerefi ayaklar altına alınıyor. RTÜK’ü göreve davet ediyoruz. Bu diziler avukatlar hakkında vatandaşların bilinçaltına kötü izler bırakıyor. Dizilerde mesleğimiz ayaklar altına alınırken bugün olanlara şaşırmamak gerekiyor. Mesleğimizi kötüleyen bu dizilerle ilgili de suç duyurusunda bulanacağız. Bu dizilerin yapımını üstlenenler de o duruşmalara gelsinler, avukat kimmiş görsünler. O zaman belki bu hastalıklı düşüncelerden kurtulurlar” diye konuştu.



Avukatların silah ruhsatı alması kolaylaştırılmalı

Avukatların kendilerini savunmaları için silah ruhsatı verilmesinin kolaylaştırılması gerektiğini de dile getiren Halit Aydın Kayacan, “Avukatların silah ruhsatı alma prosedürü çok ağır. Avukatların kendini savunabilmesi ve saldırılara karşı caydırıcı olabilmesi için kesinlikle silah ruhsatı alma prosedürü kolaylaştırılmalı” ifadelerini kullandı.