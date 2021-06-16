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Avukatın başına silah dayamıştı. İfadesi ortaya çıktı!

İzmir'de, haciz işlemi için iş yerine gelen Avukat Ege Ogeday Burduroğlu´nu başına silah dayayıp darbederek ölümle tehdit eden spor salonu işletmecisi H.H.A., adliyeye sevk edildi. Emekli astsubay olduğu belirtilen H.H.A.'nın, emniyetteki ifadesinde iş yerinin kapısında çilingiri görünce sinirlendiğini söyleyerek "Avukata silah çektiğimi hatırlamıyorum" dediği ifade edildi

16 Haziran 2021 Çarşamba 14:10

Olay, dün öğle saatlerinde, Bayraklı ilçesi Manas Bulvarı´nda meydana geldi. Avukat Ege Ogeday Burduroğlu, müvekkilinin alacağıyla ilgili haciz işlemi için spor salonuna gitti. Burduroğlu'nun salon önünde görüştüğü personel, telefonla işletme sahibi H.H.A'ya durumu bildirdi. İş yerine gelen, emekli astsubay olduğu belirtilen H.H.A., Avukat Burduroğlu'nun başına tabanca dayayıp ölümle tehdit etti. Burduroğlu'nu yere yatırıp tekme atan, başına ayağıyla basan H.H.A., daha sonra spor salonuna girdi. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı.

Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Burduroğlu tedavisinin ardından taburcu edilirken, H.H.A. polis tarafından gözaltına alındı.

'ÇİLİNGİRİ DE DARBETMİŞ'

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen H.H.A.'nın ifadesinde, iş yerinin kapısında çilingiri görünce sinirine hakim olamadığını, kendini kaybettiğini ifade ederek, "Avukatın başına silah dayadığımı hatırlamıyorum" dediği kaydedildi. Olay yerinde çilingiri de darbettiği öğrenilen H.H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlı, 3 mağdura yönelik "Görevi yaptırmamak için direnme, silahlı tehdit, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #avukat darp #avukat başına silah #izmir haciz avukat
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