Avukatlar görevde oylar güvendi

İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Gamze Şimşek, "Yurttaşlarımızın endişelenmesine gerek yok. Sandığa attıkları her oy sonuca doğru yansıyabilsin diye İzmir Barosu sahada olacaktır" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Barosu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere iki aydan az bir süre kalırken İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Gamze Şimşek, henüz seçim tarihi dahi belirlenmemişken başlayan baronun seçim güvenliğine dair çalışmalarını ve hazırlıklarını anlattı.

Seçimlere iki aydan az bir süre kalırken İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Gamze Şimşek, baronun seçim güvenliğine dair çalışma ve hazırlıklarını anlattı. Sandık güvenliğinin önemine dikkat çeken Şimşek, "İzmir Barosunda bu çalışmalara henüz seçim tarihi ve takvimi belirlenmemişken başlamamız, yurttaşın seçimlerin yapılmayacağına ya da güvenli biçimde yapılmayacağına ilişkin umutsuzluğunu ortadan kaldırmak amacını taşıyordu. Baro olarak; sandık yurttaşın önüne konulduğunda oylarını güvenle kullanabileceklerinin, baromuzun sandık güvenliği için alanda olacağının, trafoya kedi girmesine, oyların çalınmasına, demokrasiye ket vurulmasına izin vermeyeceğimizin sözünü verdik. Uzun bir süredir sandık güvenliğini konuşmamızın sebebi; geçmiş deneyimlerimizden seçim günü birçok hukuksuzluk ve usulsüzlük yapıldığını biliyor olmamız elbette. Hukuksuzlukların önlenmesinde, barolara ve avukatlara düşen sorumluluğun çok büyük olduğunu, sandık güvenliği için avukatların önemli bir güç olduğunu, daha önceki seçimlerde ve özellikle de İstanbul seçimlerinde bizzat sandıklarda görüp yaşadık. Partiler, parti temsilcileri, müşahitler sandık başında bulunacaklar ama tüm bunların yanında avukatların da sahada olması, tüm iyi niyetli görevliler için ayrı bir güç, motivasyon ve direnç kaynağı ve bu nedenle de büyük bir öneme sahip. Çünkü seçimler baştan sona bir hukuki bir süreç. Bu hukuki sürecin avukatların gözetiminde olması gerektiğini düşünüyor ve bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

HER OKULA BİR AVUKAT

İzmir Barosunun uzun yıllardır seçim süreçlerinde aktif olduğunu kaydeden Şimşek, "Bu seçimlere yönelik çalışmalarımızı 2022 yılından bu yana sürdürüyoruz. Yaptığımız tespitlere göre İzmir'de bin 400'e yakın okulda sandık kurulacak. Bizim amacımız bu okulların tamamında bir avukat bulunmasını sağlamak. Bu nedenle Baro olarak bir adım öne çıkarak koordinasyon konusunda sorumluluk alıyoruz. Farklı siyasi partilerin gönüldaşı olan meslektaşlarımızı tek bir şemsiye altında toplayıp merkezi görevlendirme yapmak amacındayız. Böylece her siyasi partinin birbirinden bağımsız avukat görevlendirmesi sonucu bazı okullarda çok avukat olmasının, bazı okullarda hiç avukat olmamasının önüne geçeceğiz. Oluşturduğumuz merkezi kriz masası ile sahada görevlendirilen her avukatın yaşanan sorunu anında kriz masasına iletmesi ve kriz masası tarafından belirlenen çözümün de anında sahadaki tüm avukatlara duyurulması ile sürekli bir koordinasyon sağlamış olacağız. Meslektaşlarımız sahada sorun yaşadıklarında doğrudan bu masayla iletişime geçip destek alabiliyorlar. Bizim bu noktada çok tecrübeli bir ekibimiz var, daha önceki seçimlerde de bu koordinasyonu sağlamıştık. Çalışmalarımız bu kadarla da sınırlı değil. Seçim günü tüm ilçelerde görev yapacak ve daha önceki seçimlerde de görev almış deneyimli avukatlardan oluşturduğumuz gezici (mobil) ekiplerimiz de hazırlanıyor. Bu ekipler sorun anında derhal müdahale edebilmek ve gerekli hukuki girişimlerde bulunabilmek için gün boyu hazır olacaklar" diye konuştu.

YÜZLERCE AVUKAT GÖREVE HAZIR

"Bu kez daha kritik bir seçimle karşı karşıyayız" diyerek sözlerini sürdüren Şimşek, "Bu seçimin öneminin farkındayız. Bu nedenle daha fazla meslektaşımızın görev başında olması amacıyla şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz 15 eğitim çalışmasında yüzlerce meslektaşımız sandık güvenliği ve iletişim eğitimini alarak gönüllü oldu ve seçim günü görev almaya hazırlar. Bu eğitim çalışmalarını hala aralıksız sürdürüyoruz. Seçim tarihine kadar da merkez ve ilçelerimizde eğitimlere devam edeceğiz. Yalnızca İzmir Barosu üyesi avukatlara değil, öncelik depremden etkilenen bölgeler olmak üzere talep eden tüm barolarımıza sandık güvenliği eğitimleri için destek vermek istek ve kararlılığındayız. Bu amaçla barolarımızla da iletişim halindeyiz" şeklinde konuştu.

HİÇBİR OKUL AVUKATSIZ KALMAYACAK

Seçim güvenliği eğitimlerine genç avukatların büyük ilgi gösterdiğini de belirten Şimşek, "Seçim güvenliği yaklaşık bir yıldır İzmir Barosunun ve İzmirli avukatların gündeminde. Meslektaşlarımıza yönelik seçim güvenliği eğitimleri son ana kadar edecek. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı illerimizdeki barolarımızla da işbirliği halindeyiz. Bölgedeki meslektaşlarımıza da online olarak seçim güvenliği eğitimi vereceğiz. İzmir Barosu olarak hedefimiz; seçim günü İzmir ve ilçelerindeki hiçbir okulumuzun avukatsız kalmamasını sağlamak. Seçim günü kriz masamız ve mobil ekiplerimizle hazır olacağız. 14 Mayıs sabahı meslektaşlarımız sabah 06:30'dan itibaren seçim sandıkları kurulduğu okullarda olup oy sayımı bitene kadar görevlerine devam edecekler. Yurttaşlarımızın endişelenmesine gerek yok. Sandığa attıkları her oy sonuca doğru yansıyabilsin diye İzmir Barosu sahada olacaktır" dedi.

HALKIN KAFASINDA SORU İŞARETİ KALMAMALI

"Hukukun uygulandığı, halkın kullandığı oyun seçim sonuçlarına yansıdığı bir seçim istiyoruz" diyen avukat Gamze Şimşek, "Avukatlar olarak bütün amacımız yurttaşın oyu ne ise seçim sonucuna aynen yansıması. Seçimlerle ilgili halkın kafasında soru işareti kalmamalı. Geçmişte yapıldığı üzere, mühürsüz pusula ve zarfların geçerli sayılması gibi, oyun sırasında yeni kurallar konulması şeklinde tabir edebileceğimiz davranışların sergilenmesini değil; seçim günü hukuka uygun bir seçim süreci için görevlilerin de hukuka uygun davranmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.