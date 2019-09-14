Ay lav yu filmi gerçek oldu

Sermiyan Midyat'ın beyaz perdeye taşıdığı 'Ay lav yu' filmi İzmir'de gerçek oldu.

ÖZEL-Halil Özcan / 5 yıl önce çıkan Büyükşehir Yasası'na göre mahalle statüsüne geçen köylerde su faturalarına uygulanan indirim 1 Eylül itibariyle sona erdi. Köylüye 150 ila 6500 lira arasında fatura geldi. Büyükşehir Yasası'yla hizmet gelecek diye sevinen köylüler faturayı ödeyemezse hacizlik olacak. İZSU İçme Suyu ve Kanalizasyon Daire Başkanı Filiz Yıldız, konuyu incelediklerini belirterek Başkan Tunç Soyer'e konuyu aktaracaklarını, vatandaşın mağdur olmayacağını söyledi.

239 köy etkilendi

'Ay lav yu' filmine konu olan Tinne köyü sakinlerinin kimliği yoktu. Yaşadıklarını sadece kendileri biliyordu. Köyde yaşayanlar kimlik alıp Tinne Köyü de resmi hale gelince kullandıkları suya fatura geldi. Filmin senaryosuna göre su faturasını ödeyemeyenler ya hapishaneye ya da köyü terk edeceklerdi. İşte bu film İzmir'de gerçek oldu.

5216 sayılı 'Büyükşehir Yasası' ile tüzel kişiliği kaldırılarak, mahalleye dönüştürülen yerlerde indirimli su fiyatı uygulanıyordu. İZSU Genel Müdürlüğü'nce yasa değişikliğinden Menemen, Foça, Buca, Bornova, Torbalı, Menderes, Seferihisar, Çiğli, Karşıyaka, Karabağlar ve Güzelbahçe ilçelerine bağlı eski orman köylerinin tamamının, Bayındır ilçesine bağlı 24, Urla ilçesine bağlı 13, Aliağa ilçesine bağlı 16, Selçuk ilçesine bağlı 2, Kemalpaşa ilçesine bağlı 41 eski orman köyü olmak üzere toplam 239 köyün etkileneceği bildirilmişti. Yasa değişikliği nedeniyle 239 yerleşim yerinde daha önce metreküp fiyatı kademesiz 1,08 TL olan su tarifesi, 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren iptal edilecekti. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından kent genelinde uygulanan mevcut su tarifesi buralarda da geçerli olacaktı. Mevcut tarifeye göre, 0 ile 13 metreküp arası su kullanımında metreküp başına 4,33 lira, 14 ile 20 metreküp arası kullanımda 4,69 TL, 20 metreküp üstündeki kullanımda 9,65 TL ve iş yerlerinde kademesiz olarak 11,06 TL'lik fiyatlar geçerli olacak.

İZSU, İnternet sitesinde 1 Eylül'den önce bu şekilde duyuru yapmıştı. İddiaya göre, Menemen'in Çaltı, Bağcılar, Ayvacık, Alaniçi ve Çaltı köylerinde temmuz ve ağustos aylarında su sayaçları okunmadı. Su indiriminin sona erdiği 1 Eylül'de de su sayaçları okunmadı. 12 Eylül'de gelen İZSU görevlileri su sayaçlarını okudu ve faturaları bırakıp gitti. Su faturasını gören köylüler neye uğradığını şaşırdı. 150 liradan 6 bin 500 liraya kadar fatura geldi. Ne yapacağını bilemeyen vatandaşlar, "1 Eylül öncesinin faturalarını zamanında yazsalar bu mağduriyeti yaşamazdık. Zam 1 Eylül diye biliyoruz ama geçmişe dönük 3 ayın faturasını da zamlı ödeyeceğiz" diyor.

Yasal zorunluluk

İZSU İçme Suyu ve Kanalizasyon Daire Başkanı Filiz Yıldız, "Zamı biz yapmadık. 5216 sayılı Büyükşehir Yasası'na göre indirim sona erdi. Mahalle statüsüne geçen köylere gelen faturalarla ilgili inceleme yapıyoruz. Konuyu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'e de ileteceğiz. Vatandaşı mağdur etmeyeceğiz" dedi.

Su metreküp fiyatındaki artışın Büyükşehir'le alakası olmadığını ifade eden Yıldız, yasa gereği 1 Eylül itibariyle indirimin sona erdiğini söyledi.