Ayakkabı atölyesinde zehirlenme şüphesi: 2 ölü 

İzmir'in Konak ilçesinde, ayakkabı atölyesinde 2 kişi ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Kemeraltı Çarşısı içerisinde bulunan 926 Sokak'ta meydana geldi. İş hanındaki ayakkabı atölyesinde Ramazan Gülşahin (46) ile Ekrem Gürses'in (85) yerde hareketsiz olarak yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde ayakkabı tamircisi Ramazan Gülşahin ve kendisine işlerinde yardımcı olan Ekrem Gürses'in hayatını kaybettiği belirlendi.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

Polis ekiplerince başlatılan incelemede Gülşahin'in ve Gürses'in atölye içerisinde teneke içerisinde kömür yaktıkları ve bu yüzden zehirlendiği ileri sürüldü. Gülşahin ve Gürses'in cansız bedenleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.