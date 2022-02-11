Ayakkabı üreticisi de isyanda: Böyle bir kriz görmedik!

Hammadde fiyatlarındaki artıştan dolayı zor günler geçiren ayakkabı üreticileri, “Körfez Krizi’ni, 2001 krizini gördük ama hiç böylesini görmedik. Devalüasyon olduğunda dahi ertesi gün işimize gelip aynı şekilde üretime devam ettik. Böyle bir kriz görmedik” diyor.

İzmir Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi esnafı artan hammadde fiyatları, yüksek tutarlı elektrik faturaları nedeniyle üretim yapamaz noktaya gelirken, sitede faaliyet gösteren birçok esnaf da birer ikişer kepenk kapatmaya başladı.

Bir sene öncesine göre hammadde fiyatlarının yüzde 150-200 arasında arttığını ifade eden ayakkabı üreticileri, vatandaşın alım gücünün düşmesinden dolayı ayakkabı satış fiyatlarını aynı oranda artıramadıklarını ifade ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin gazeteci kökenli Milletvekili Atila Sertel, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi’nde üreticilerin sorunlarını dinledi, onlarla röportaj yaptı.

“HAMMADDE FİYATLARI YÜZDE 150-200 ORANINDA ARTTI”

El yapımı ayakkabı üreticisi Can Özbıçak, enerji ve hammadde fiyatlarının olağanüstü şekilde arttığını ifade ederek, “Hammadde fiyatlarındaki artışlar açıklanan enflasyonun çok çok üzerinde. Üretimde düşüşler oldu. Düşüşün en büyük sebeplerinden biri iç piyasanın daralması. Hammadde fiyatları yaklaşık yüzde 150 oranında arttı. Bazı girdi ürünlerinde yüzde 200 artış oldu. Ancak bizim ürettiğimiz ürünleri iki katına satma gibi bir şansımız yok. Çünkü insanların alım gücü belli. Bu nedenle satış fiyatlarımızı yüzde 150-200 gibi artırma şansımız yok. Hammaddenin yanında elektrik faturaları da can yakmaya başladı. Daha önce aylık 800-900 lira elektrik faturası gelen firmalara ocak ayında 2 bin liranın üzerinde fatura geldi. Bu ay daha da yüksek geleceğini düşünüyoruz” dedi.

“7 ARKADAŞIM DÜKKANI KAPATTI”

Ayakkabıcılar sitesi esnaflarından üretici İsmail Kocabıçak ise talep olmasına rağmen yüksek maliyetlerden dolayı üretim yapamadıklarını belirterek, “Baba mesleğimi yapıyorum. Babamla birlikte Körfez Krizi’ni, 2001 krizini gördük ama hiç böylesini görmedik. Devalüasyon olduğunda dahi ertesi gün işimize gelip aynı şekilde üretime devam etmiştik. Böyle bir kriz görmedik. Satış fiyatları geçen seneye göre yüzde 100’ün üzerinde artarken, satışlarımız da yüzde 50’den fazla düşmüş durumda. Geçen sene 40 liraya sattığım ürüne bu sene 80 lira diyorum ama mağaza müşterilerim de bu fiyatlara almıyor. ‘Alırsak müşteriye satamayız’ diyor ve geri dönüyor. Biz çok zor durumdayız. Talep var ancak fiyatların yüksek olmasından dolayı üretim yapamıyoruz. Yakın çevremde 7 arkadaşım atölyesini kapattı. Şimdi çalışmak için iş arıyorlar. Bunlar sadece benim bildiğim arkadaşlar. Artan maliyetlere dayanamadılar ve kapattılar” diye konuştu.

“İŞÇİ YETİŞMİYOR”

31 yıllık ayakkabı ustası İbrahim Özer ise bir başka konuya dikkat çekerek, “31 yıldır bu işi yapıyorum. Tamamen el işçiliğiyle üretim yapıyoruz. Kolay öğrenilmeyen bir meslek ancak şimdi bizim arkamızdan yetişen hiç kimse yok. Bizden sonra bu işi yapacak yok. Şimdi piyasada bu işi yapan çok sayıda Suriyeli var ancak onlar da bugün var yarın yok” dedi.