"Ayaküstü Lezzetler Festivali" İzmirlileri bekliyor

Karşıyaka Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Karşıyaka Ayaküstü Lezzetler Festivali" başladı. Festivalin ilk gününde yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinliklerin ardından muhteşem bir konser veren Feridun Düzağaç, İzmirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı

Karşıyaka Belediyesi ve iştiraki Kent A.Ş ile Yaşar Üniversitesi iş birliğinde 1-2-3 Ekim tarihlerinde Atakent Gondol Cafe-Restoran arkasındaki yeşil alanda düzenlenen festivalin açılışında, Karşıyaka Belediyesi Trio Grubu konuklara müzik ziyafeti sundu. Ardından Serpme Börek Atölyesi, Roman Dans Atölyesi ve Ritim Perküsyon Gösterisi gerçekleştirildi. Ege Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Serdar Çelenk ve ünlü blogger Görkem Harmanda'nın katıldığı 'Turizmde Gastronomi ve Tanıtım' başlıklı söyleşi de yoğun ilgiyle izlendi. Günün finalinde Feridun Düzağaç'ın verdiği konserle festival heyecanı zirveye çıktı. Sanatçı, en sevilen şarkılarını alanı dolduran İzmirliler ile birlikte seslendirdi.

"HERKESİ BEKLİYORUZ"



Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da eşi Öznur Tugay ile birlikte konser coşkusuna ortak oldu. Festivale çok keyifli bir başlangıç yaptıklarını belirten Başkan Tugay "Karşıyaka Ayaküstü Sokak Lezzetleri Festivalimizin ilk günü oldukça keyifli ve yoğun katılımla geçti. Pek çok sokak lezzeti kendi alanlarında kaliteleri ile ön plana çıkmış esnaflarca Karşıyakalılara sunuldu. Akşam saatlerinde gerçekleşen Feridun Düzağaç konseri de çok coşkuluydu. Sanatçımıza ve festivale katılan tüm değerli konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Festival 2 ve 3 Ekim'de pek çok farklı etkinlikle sürecek. Ziyaret etmeyen herkesi bekliyoruz" dedi.

LEZZET ŞÖLENİ



Hafta sonu boyunca devam edecek olan Karşıyaka Ayaküstü Lezzetler Festivali'nde, kokoreç, midye, boyoz gibi kenti simgeleyen yiyecekleri en iyi şekilde temsil eden aktörler buluşuyor. Katılımcılar, hem İzmir'e özgü sokak lezzetlerini, hem dünya mutfaklarından örnekleri, hem de yenilikçi ayaküstü yiyecekleri, Karşıyaka'nın eşsiz atmosferinde tatma şansı buluyor. Ayrıca festivalde Boşnak, Lübnan ve Halep mutfaklarından da örnekler sunuluyor. Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri yenilikçi yiyecek tasarımlarını sergiliyor.

DOLU DOLU PROGRAM



Sabah 11.00'dan akşam 22.00'a kadar ziyarete açık olan festival kapsamında çeşitli etkinlikler, atölye çalışmaları, ödüllü bilgi yarışması da düzenleniyor, müzik dinletileri sunuluyor. Ayrıca her gün özel bir söyleşi gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 2 Ekim saat 19.00'da gastronominin duayen isimlerinden yiyecek, içecek danışmanı Osman Serim'in katılımıyla 'Türk Kahvesinin 500 Yıllık Hikayesi; Osmanlı İmparatorluğundan Dünyaya' başlıklı bir söyleşi yapılacak. 3 Ekim'de ise aynı saatte, gastronom Tangör Tan, yemek tarihçisi Nejat Yentürk ve öğretim üyesi Seda Genç, 'Sokak Yemeğinden Fine Dining'e Kokoreç ve Diğerleri' konulu söyleşi ile konuklarla buluşacak.